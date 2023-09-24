الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يدك شباك شيفيلد ويفوز 8-صفر

ولم يظهر نيوكاسل أي علامات على الشعور بالإرهاق عقب خوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما، بالتعادل مع ميلان الأسبوع الماضي، وتقدم 3-صفر مع نهاية الشوط الأول.

افتتح شون لونغستاف التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميلاه دان بورن وسفين بوتمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و35.

وجاء الشوط الثاني بشكل مماثل، وصنع كيران تريبيير هدفه الثالث عندما سجل كالون ويلسون، وقبل أن ينجح أيضا أنتوني جوردون في إحراز الهدف الخامس بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وبدأت جماهير شيفيلد في مغادرة الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.