الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يدك شباك شيفيلد ويفوز 8-صفر
سحق نيوكاسل يونايتد منافسه شيفيلد يونايتد بنتيجة 8-صفر عن طريق ثمانية لاعبين مختلفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.
ولم يظهر نيوكاسل أي علامات على الشعور بالإرهاق عقب خوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما، بالتعادل مع ميلان الأسبوع الماضي، وتقدم 3-صفر مع نهاية الشوط الأول.
افتتح شون لونغستاف التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميلاه دان بورن وسفين بوتمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و35.
وجاء الشوط الثاني بشكل مماثل، وصنع كيران تريبيير هدفه الثالث عندما سجل كالون ويلسون، وقبل أن ينجح أيضا أنتوني جوردون في إحراز الهدف الخامس بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وبدأت جماهير شيفيلد في مغادرة الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.
وارتفع رصيد نيوكاسل، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 هزائم، إلى 9 نقاط في المركز الثامن.
في حين توقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.