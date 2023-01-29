شجار بين مدرب حراس ليون ومدرب أجاكسيو أوليفير بانتالوني في الدوري الفرنسي (فيديو)
المباراة انتهت على فوز ليون 2/0.
شهدت مباراة ليون وأجاكسيو في الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، شجارًا بين الطاقم الفني للناديين.
وبحسب شبكة، فإن أبرز حدث كان بعد صافرة نهاية المباراة بين ريمي فيركوتري مدرب الحراس في ليون وأوليفير بانتالوني مدرب أجاكسيو.
ويُظهر مقطع فيديو حدوث الشجار بين الثنائي قبل أن يتدخل أفراد آخرون للفصل بينهما.
وفاز ليون 2/0 على ملعب أجاكسيو، وتقدم جوهان ليبينانت لليون في الدقيقة 20 قبل أن يسجل ألكسندر لاكازيت الهدف الثاني في الدقيقة 71.
ويملك ليون 28 نقطة من 20 مبارة في المركز التاسع، مقابل 15 نقطة لأجاكسيو من 20 مباراة في المركز الثامن عشر.