شجار بين مدرب حراس ليون ومدرب أجاكسيو أوليفير بانتالوني في الدوري الفرنسي (فيديو)

شهدت مباراة ليون وأجاكسيو في الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي، اليوم الأحد، شجارًا بين الطاقم الفني للناديين.

وبحسب شبكة، فإن أبرز حدث كان بعد صافرة نهاية المباراة بين ريمي فيركوتري مدرب الحراس في ليون وأوليفير بانتالوني مدرب أجاكسيو.