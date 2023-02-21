تأثر ساق لوك شاو بكسر قديم يظهر بوضوح في مباراة ليستر (صورة)

تألق الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شاو هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، وساهم في عودة الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلعب نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد، بينما ما زال الفريق يقاتل على جبهات الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأثناء احتفاله رفقة زملائه بأحد أهداف الفريق خلال الفوز على ليستر سيتي 3/0، الأحد الماضي، ركز بعض المشجعين على صور تظهر ساقه وعليها ندبة من مخلفات كسر سابق تعرض له.

ووصفت التعليقات الظهير الأيسر لوك شاو بالمقاتل وجاء في بعض التعليقات: "مجنون حقًا عندما ترى تلك الصورة وحقيقة أن لوك شاو عاد من كسر مزدوج، يا له من لاعب.