تأثر ساق لوك شاو بكسر قديم يظهر بوضوح في مباراة ليستر (صورة)
تألق الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شاو هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، وساهم في عودة الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيلعب نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد، بينما ما زال الفريق يقاتل على جبهات الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وأثناء احتفاله رفقة زملائه بأحد أهداف الفريق خلال الفوز على ليستر سيتي 3/0، الأحد الماضي، ركز بعض المشجعين على صور تظهر ساقه وعليها ندبة من مخلفات كسر سابق تعرض له.
ووصفت التعليقات الظهير الأيسر لوك شاو بالمقاتل وجاء في بعض التعليقات: "مجنون حقًا عندما ترى تلك الصورة وحقيقة أن لوك شاو عاد من كسر مزدوج، يا له من لاعب.
وكتب ثان: "محارب الملعب، يحتاج للفوز بالألقاب بعد كل هذا".
وعلق ثالث: "دخل في لعبة وفجأة، وفي ومضة، سارت الأمور على نحو خاطئ بشكل رهيب، الجميع على يقين من أن حياته المهنية قد انتهت، والجميع يقول إنه لن يعود أبدًا، وإذا فعل ذلك فسيكون ذلك بطيئًا، وبلا فائدة، مشاهدته الآن!! لاعبنا! شاو بيترو! أسطورة".
وانتقل لوك شاو البالغ 27 عاما لمانشستر يونايتد في 2014 قادما من ساوثهامبتون، لكنه كاد يفقد ساقه في عام 2015 بعد إصابة قوية تعرض لها أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا بعد تدخل قوي من هيكتور مورينو.
وتم إعطاء لوك شو الأكسجين على أرض الملعب قبل نقله إلى مستشفى سانت آنا زيكنهويس في جيلدروب لإجراء عملية جراحية.
وكان مانشستر يونايتد يفكر في إعادة نجمه إلى إنجلترا لبدء إعادة التأهيل، لكن الأطباء اكتشفوا جلطات دموية على طرفه وأجبر على الخضوع لعملية طارئة أخرى بعد الكسر المزدوج.
ولحسن الحظ بالنسبة للظهير الأيسر لوك شاو، فقد عاد حاليا إلى لياقته الكاملة رفقة النادي ومنتخب إنجلترا، ولكن بعد ظهور صور ساقه خلال المباريات الأخيرة، اندهش المشجعون من الندوب الضخمة في ساقه اليمنى من مخلفات الكسر المزدوج الرهيب الذي تعرض له وكاد ينهي مسيرته.