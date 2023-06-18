منتخب الجزائر يهزم أوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا (فيديو)

حقق منتخب الجزائر فوزا بنتيجة 2/1 على مضيفه منتخب أوغندا في الجولة الخامسة من المجموعة السادسة بتصفيات كأس أفريقيا، اليوم الأحد.

وتقدم محمد الأمين عمورة للجزائر في الدقيقة 42 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عادت من حارس أوغندا.

وعاد محمد الأمين عمورة وسجل الهدف الثاني له وللجزائر في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من رياض محرز.

وسجل فهد بايو هدفا لأوغندا في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بفوز الجزائر 2/1.