صلاح يغازل ميسي (فيديو)

غازل المصري محمد صلاح جناح ليفربول منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي.

وسئل صلاح من لاعبك الأرجنتيني المفضل إلى جانب أليكسيس ماك أليستر؟

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "إنه ميسي".

وأضاف: "أنا أحب ميسي وميسي يبقى ميسي، كذلك أنا أحب غابرييل باتيستوتا، التقيت به مرة في الأرجنتين وحصلت على توقيعه لكن نعم أنا أحب ميسي".

يشار إلى أن محمد صلاح سجل الموسم الحالي 22 هدفا وصنع 13 في 34 مباراة مع ليفربول.

أما ميسي فلعب خمس مباريات مع إنتر ميامي الموسم الحالي سجل فيها خمسة أهداف وصنع هدفين.