صلاح يغازل ميسي (فيديو)
غازل المصري محمد صلاح جناح ليفربول منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي.
وسئل صلاح من لاعبك الأرجنتيني المفضل إلى جانب أليكسيس ماك أليستر؟
وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "إنه ميسي".
وأضاف: "أنا أحب ميسي وميسي يبقى ميسي، كذلك أنا أحب غابرييل باتيستوتا، التقيت به مرة في الأرجنتين وحصلت على توقيعه لكن نعم أنا أحب ميسي".
يشار إلى أن محمد صلاح سجل الموسم الحالي 22 هدفا وصنع 13 في 34 مباراة مع ليفربول.
أما ميسي فلعب خمس مباريات مع إنتر ميامي الموسم الحالي سجل فيها خمسة أهداف وصنع هدفين.
ويسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الأخير للمدبر الألماني يورغن كلوب.
في حين يسعى ميسي لقيادة إنتر ميامي للفوز بالدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد أن قاده للتتويج بكأس الدوريات العام الماضي وهو اللقب الأول في تاريخ إنتر ميامي.
وسبق أن تواجه ميسي وصلاح مرتين وشارك كل منهما في جميع دقائق المباراتين.
حيث فاز ميسي مع برشلونة على ليفربول 3/0، وقبلها تعادل روما حيث كان يلعب صلاح مع برشلونة 1/1.