النصر السعودي أم نيوكاسل.. تعرف على وجهة كريستيانو رونالدو المقبلة

كشفت تقارير صحفية عن وجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة المقبلة، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد رسميًا مساء الثلاثاء.

وأعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء أن المهاجم كريستيانو رونالدو سيغادر الفريق فورا في نهاية مريرة لفترته الثانية في ملعب أولد ترافورد بعد أن قال إنه شعر بالخيانة من قبل النادي.

وفجّرت جريدة ماركا الإسبانية مفاجأة بشأن الخطوة المقبلة للنجم البرتغالي، مشيرًا إلى أنه قد يرحل إلى منطقة الخليج العربي.

وأوضح: "رونالدو يفاضل الآن بين عرضين من نيوكاسل الإنجليزي ونادي النصر السعودي، للرحيل إلى أحدهما خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل".

وكان رونالدو قد أعلن في وقت سابق أنه تلقى عرضًا من أحد الدوريات العربية مطلع الموسم الجاري، إلا أنه رفض وفضل البقاء في مانشستر.