الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة الرستاق والنهضة في الدوري العماني

ترتيب الفريقين

يحتل النهضة صدارة ترتيب الدوري العماني برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن الرستاق.

وحقق النهضة 5 انتصارات و3 تعادلات دون هزيمة مثلما فعل الرستاق، وسجل النهضة 9 أهداف مقابل استقبال هدف واحد بينما أحرز النهضة 6 أهداف دون استقبال أي هدف.

وانتهى آخر لقاء بين الرستاق والنهضة بالتعادل بنتيجة 1-1 في بطولة الدوري العماني.

أسلحة الرستاق

يتسابق الرستاق مع النهضة لفض الصدارة بينهما من خلال الفوز بلقاء اليوم في الدوري العماني.

ويدخل في سباق الصدارة بقوة أيضًا فريق صحار الذي يحتل المركز الثالث بـ16 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد السيب وبالتالي قد يتخطى الرستاق والنهضة.

ويبقى أيضًا السيب حامل اللقب من الفرق التي تنتظر الانتفاضة في الدوري العماني بعدما جمع 9 نقاط من 6 مباريات وقد يرفع رصيده في حال فوزه باللقاءين المؤجلين إلى 15 نقطة ويشعل صراع الصدارة.

ويتسم أسلوب الرستاق بالصلابة الدفاعية؛ إذ لم تهتز شباكه خلال اللقاءات الماضية، ولكنه يسعى لتعويض تعادله الأخير أمام المصنعة.

ويعتمد الرستاق بقيادة مدربه الروماني دينو كاتلين على تشكيلته التي تضم حارس المرمى بلال البلوشي وأمامه الرباعي خليفة الجماحي وجونيور نجيدي وياسين الشيادي وفيصل البلوشي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط لينجا بيرسي وبجواره محمد الغافري ومصعب المعمري مع ثلاثي الهجوم عبد الرحمن الغساني وماتياس فرنانديز والمهند الحمراشدي.

أوراق النهضة

يسعى النهضة أيضًا لتحقيق الفوز للانفراد بصدارة ترتيب الدوري العماني وخاصة أن الرستاق أقرب المنافسين له حتى الآن على القمة.

ويقود النهضة مديره الفني حمد العزاني الذي يعتمد على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني وأمامه الرباعي فهد الهاجري ويوسف السعدي وعبد العزيز الشموسي وأحمد الكعبي للدفاع.

ويقود خط الوسط أرسيني لوكو وإنتريس جي ومنصور النعيمي والمنذر العلوي بينما يقود خط الهجوم ديمبا كامارا وويلمرسون جارسيا.

وقال حمزة الجمل مدرب ظفار الأسبق لـ"إرم نيوز" إن المواجهة ستكون حذرة وصعبة بين الفريقين خاصة أن كل فريق يسعى لتحقيق النقاط الثلاث.

وأوضح أن النهضة دعم صفوفه جيدًا قبل بداية الموسم بالاستفادة من خبرات فهد الهاجري وتألق الأجانب، كما إن الرستاق يملك تنظيمًا جيدًا في الملعب.