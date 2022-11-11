بطريقة مبتكرة.. الكشف عن قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم (شاهد)

ولم تشهد القائمة أي مفاجآت، حيث تم استبعاد زكريا هوساوي، أحمد بامسعود، نواف العابد، أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، عبد الله رديف".

ويستعد المنتخب السعودي للظهور في نهائيات كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، للمرة السادسة في تاريخه.

وفيما يلي قائمة المنتخب السعودي:

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد الربيعي، نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، عبد الله مادو، علي البليهي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، محمد البريك.

خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، علي الحسن، رياض شراحيلي، عبد الإله المالكي، عبد الله عطيف.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري، عبد الرحمن العبود، فهد المولد، سالم الدوسري، هتان باهبري، سامي النجعي.

وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بعد تصدره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام المنتخب الياباني.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل.

وستكون أولى مبارياته ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا، وأخيرا مباراته أمام المكسيك.