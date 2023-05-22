الشارقة يتعادل مع الجزيرة ويضرب موعدا مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي (فيديو)

ضرب الشارقة موعدا مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي رغم تعادله 2/2 مع الجزيرة، اليوم الإثنين، في إياب نصف النهائي.

وتقدم علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. وتعادل الشارقة في الدقيقة 45+1 بهدف عكسي سجله مامادو كوليبالي لاعب الجزيرة بالخطأ في مرمى فريقه.