الشارقة يتعادل مع الجزيرة ويضرب موعدا مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي (فيديو)
ضرب الشارقة موعدا مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي رغم تعادله 2/2 مع الجزيرة، اليوم الإثنين، في إياب نصف النهائي.
وتقدم علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. وتعادل الشارقة في الدقيقة 45+1 بهدف عكسي سجله مامادو كوليبالي لاعب الجزيرة بالخطأ في مرمى فريقه.
ووقع لوان بيريرا الهدف الثاني للشارقة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ووقع برونو دي اوليفيرا هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتأهل الشارقة إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3/2 بعد فوزه 1/0 في مباراة الذهاب.
ومن المقرر أن يلعب الشارقة مع العين في المباراة النهائية يوم 27 مايو القادم على استاد آل نهيان.
وشباب الأهلي دبي هو أكثر فريق حقق لقب كأس مصرف أبوظبي برصيد 5 ألقاب، مقابل لقبين لكل من العين والنصر والوحدة، ولقب لكل من عجمان والجزيرة.
وكان العين قد نال لقب كأس مصرف أبوظبي الموسم الماضي، بالفوز بضربات الترجيح 5/4 على شباب الأهلي دبي بعد التعادل 2/2.