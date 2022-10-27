مباراة ليفربول وأياكس.. تصرف غريب من مدافع أياكس تجاه مواطنه فان دايك (فيديو)
تصرف دافي كلاسن لاعب أياكس أمستردام الهولندي بشكل غريب تجاه مواطنه فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي خلال مباراة الفريقين في أمستردام ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الليلة.
وخلال تنفيذ ركلة حرة لليفربول خارج منطقة الجزاء وقف أحد المدافعين خلف "فان دايك" فارع الطويل وكلاسن أمامه بينما كان لاعب ليفربول يرفع يديه ليجد كلاسن يضع يده تحت إبط "فان دايك" في محاولة منه لإخراجه من تركيزه وإضحاكه.
لكن محاولات "دافي كلاسن" مع مواطنه مدافع هولندا لم تفلح وتصرف "فان دايك" بشكل طبيعي دون أي يتلفت لمحاولاته إخراجه من تركيزه قبل تنفيذ الركلة.
ويشتهر "فان دايك" بتنفيذ ضربات الرأس ببراعة، وسجل الكثير من الأهداف بهذه الطريقة سواء مع ليفربول أو منتخب هولندا الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم تحت قيادة المدير الفني الهولندي لويس فان غال.
وفي تصريحات سابقة اعترف "فان دايك" بانخفاض الثقة في فريقه، بعد أن تراجع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكن المدافع الهولندي أكد أنه يؤمن بالنجاح في التعافي.
وغاب "فان دايك" عن بطولة أوروبا الأخيرة (يورو 2020) بسبب إصابته في الركبة، لكنه قال إنه لا يشعر بالقلق من التعرض لإصابة أخرى قبل نهائيات التي تنطلق، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في قطر.
وشارك "فان دايك" في 48 مباراة مع هولندا منذ مباراته الأولى في 2015، لكنه فشل في التأهل لبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم الأخيرة في روسيا في 2018.