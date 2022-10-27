مباراة ليفربول وأياكس.. تصرف غريب من مدافع أياكس تجاه مواطنه فان دايك (فيديو)

ويشتهر "فان دايك" بتنفيذ ضربات الرأس ببراعة، وسجل الكثير من الأهداف بهذه الطريقة سواء مع ليفربول أو منتخب هولندا الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم تحت قيادة المدير الفني الهولندي لويس فان غال.

وفي تصريحات سابقة اعترف "فان دايك" بانخفاض الثقة في فريقه، بعد أن تراجع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكن المدافع الهولندي أكد أنه يؤمن بالنجاح في التعافي.

وغاب "فان دايك" عن بطولة أوروبا الأخيرة (يورو 2020) بسبب إصابته في الركبة، لكنه قال إنه لا يشعر بالقلق من التعرض لإصابة أخرى قبل نهائيات التي تنطلق، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في قطر.

وشارك "فان دايك" في 48 مباراة مع هولندا منذ مباراته الأولى في 2015، لكنه فشل في التأهل لبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم الأخيرة في روسيا في 2018.