أول صور لساديو ماني وزوجته (شاهد)

وعقد النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر السعودي قرانه أمس الأحد، وقبل أيام قليلة من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

زوجة ساديو ماني فتاة صغيرة تدعى عائشة تامبا، وحضر حفل الزفاف عدد من أفراد عائلته وأصدقائه، وبعض النجوم الحاليين في منتخب السنغال.