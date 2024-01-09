أول صور لساديو ماني وزوجته (شاهد)
تداولت حسابات سنغالية أول صور للنجم ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي، بعد زواجه قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يحمل أسود التيرانغا لقبها.
وعقد النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر السعودي قرانه أمس الأحد، وقبل أيام قليلة من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.
زوجة ساديو ماني فتاة صغيرة تدعى عائشة تامبا، وحضر حفل الزفاف عدد من أفراد عائلته وأصدقائه، وبعض النجوم الحاليين في منتخب السنغال.
وقال أليو سيسي مدرب منتخب السنغال عن زواج ساديو ماني قبيل حملة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا: "الزواج لحظة مهمة، كرة القدم هي حياتنا، ولكن هناك عائلة أيضًا".
وأضاف: "كنا نسأله طوال الوقت، بما فيهم أنا، ورفاقه في المنتخب الوطني: متى ستتزوج؟".
وسيكون لدى ماني نجم منتخب السنغال والنصر السعودي الرغبة في تعويض ما فاته بعدما قاد بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم على حساب مصر لكنه غاب عن البطولة التي أقيمت في قطر بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه السابق بايرن ميونيخ.
وكان ماني حاضرا في خسارة فريقه للقب أمام الجزائر عام 2019، لكنه كان البطل في ليلة التتويج التاريخية للمرة الأولى في النسخة التالية إذ سجل ثلاثة أهداف لبلاده في تلك النسخة بالإضافة لتسجيل الركلة الترجيحية الحاسمة أمام مصر.
وبات اللاعب البالغ عمره 31 عاما والذي خاض أكثر من مئة مباراة دولية مع السنغال الهداف التاريخي لبلاده.
واستعاد ماني جزءا من بريقه في المباريات الأخيرة مع النصر بعد بداية لم تكن قوية إذ سجل ثمانية أهداف وصنع أربعة خلال 18 مباراة خاضها في الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن.