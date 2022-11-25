الإكوادور تفرض التعادل على هولندا وتُرسل قطر خارج كأس العالم 2022

قاد إينر "سوبرمان" فالنسيا منتخب الإكوادور في مواجهة شرسة، اليوم الجمعة، ليتعادل الفريق القادم من أمريكا الجنوبية 1-1 مع هولندا ضمن المجموعة الأولى؛ ليبقى المنتخبان في طريقهما نحو بلوغ دور الستة عشر، بينما انتهت فرص الدولة المضيفة في التأهل.

سجل الهدف الأول لهولندا كودي جاكبو في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من تسديدة رائعة فشل الحارس الإكوادوري في التعامل معها.

وبدت الإكوادور في حالة هدوء خلال الشوط الأول في مواجهة فريق المدرب لويس فان جال وأدت بارتياح لكن بدون عجلة.

لكن المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية، والذي ساندته مجموعة كبيرة من المشجعين ارتدوا القمصان الصفراء الخاصة بالفريق في استاد خليفة الدولي، زاد من وتيرة الأداء في الشوط الثاني وكان بوسعه الفوز عندما ارتطمت تسديدة جونزالو بلاتا بالعارضة.

وسجل فالنسيا (33 عاما) هدفه الثالث في البطولة من كرة ارتدت إليه خلال الشوط الثاني بعد أن وضع كودي جاكبو هولندا في المقدمة في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية ليدفع بالاثنين إلى جمع أربع نقاط.