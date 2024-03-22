الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلاندا

يخوض منتخب مصر أول مباراة، اليوم الجمعة، منذ تعيين المدرب حسام حسن الذي خلف البرتغالي روي فيتوريا.

ويواجه منتخب مصر منافسه نيوزيلندا، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، في كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنقل المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD، وتقام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

وتستضيف مصر كأس العاصمة الإدارية الجديدة في شهر مارس الحالي، بمشاركة كرواتيا، وتونس، ونيوزيلندا.