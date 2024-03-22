الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلاندا
يخوض منتخب مصر أول مباراة، اليوم الجمعة، منذ تعيين المدرب حسام حسن الذي خلف البرتغالي روي فيتوريا.
ويواجه منتخب مصر منافسه نيوزيلندا، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، في كأس العاصمة الإدارية الجديدة.
وتنقل المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD، وتقام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.
وتستضيف مصر كأس العاصمة الإدارية الجديدة في شهر مارس الحالي، بمشاركة كرواتيا، وتونس، ونيوزيلندا.
ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في أول مباراة مع المدرب حسام حسن، الذي سجل 68 هدفا في 176 مباراة لمصر عندما كان لاعبا.
ويتسع استاد العاصمة الإدارية الجديدة لـ94 ألف مشجع، لكن تم السماح بحضور 30 ألفًا أمام نيوزيلندا.
وغدا السبت، يلعب في كأس العاصمة الإدارية الجديدة منتخب تونس مع كرواتيا، والفائز سيلعب مع مصر أو نيوزيلندا في النهائي، يوم الثلاثاء المقبل.
وفي يونيو المقبل سيلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وحقق منتخب مصر فوزين في أول جولتين على حساب جيبوتي وسيراليون، في المجموعة الأولى من التصفيات.
وتضم المجموعة أيضا: بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وأثيوبيا.