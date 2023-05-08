كريستيانو رونالدو يرفض التقاط صورة مع إداري نادي الخليج (فيديو)

بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر منزعجا من أحد إداريي نادي الخليج بعد مباراة الفريقين في الدوري السعودي اليوم الإثنين.

وفشل النصر في تحقيق الفوز وتعادل 1/1 على ملعبه مع الخليج الذي كان البادئ بالتسجيل بهدف في الدقيقة الرابعة سجله فابيو مارتينز، قبل أن يتعادل ألفارو غونزاليس للنصر في الدقيقة 17.

ويظهر مقطع فيديو تجمع عدد من لاعبي الخليج والكادر الفني للفريق لمصافحة رونالدو بينهم مواطنه فابيو مارتينز الذي حصل على قميص رونالدو.