أحداث مؤسفة.. همام طارق يضرب مشجعًا اقتحم الملعب (فيديو)

شهدت مباراة القوة الجوية ودهوك في الدوري العراقي أحداثًا مؤسفة في الدقائق الأخيرة من المباراة التي لعبت، اليوم الأحد، في الجولة الـ20 من المسابقة.

ولم يتردد همام طارق لاعب القوة الجوية في ضرب مشجع اقتحم ملعب المباراة التي أقيمت على ملعب دهوك.

ويظهر مقطع فيديو اقتحام الجماهير للملعب قبل أن يضرب همام طارق أحد المشجعين الذين اقتحموا الملعب.

وركل همام طارق المشجع بالقدم اليسرى، كما يظهر في مقطع الفيديو اعتداء أحد المشجعين على حارس القوة الجوية محمد حميد، لكن الأخير انتبه للمشجع ولم يتردد في ضربه.