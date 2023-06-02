موعد مباراتي النصر مع باريس سان جيرمان وإنتر ميلان
أعلن نادي النصر السعودي أنه سيلاقي منافسيه باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، وديا، استعدادا للموسم المقبل.
وقال النصر، الذي أنهى الدوري متأخرا بفارق خمس نقاط عن الاتحاد البطل، عبر موقع "تويتر" إنه وقع اتفاقية رسمية لخوض جولة آسيوية للفريق الأول في اليابان الشهر المقبل استعدادا للموسم الجديد.
وقال النصر إنه سيختتم استعداداته الصيفية بجولة خاصة في اليابان، وسيخوض مباراتين وديتين يوم 25 يوليو أمام باريس سان جيرمان، وأمام إنتر ميلان يوم 27 يوليو.
وأضاف: "ستكون اليابان المحطة الأخيرة من إعداد الفريق قبل بداية الموسم المقبل خلال الفترة من 21 وحتى 29 من يوليو المقبل".
وسيبدأ النصر استعداده للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل بإقامة معسكر في البرتغال يمتد حتى 21 من الشهر نفسه.
وذكرت تقارير صحفية أن النصر تلقى دعوة من اليابان للمشاركة في بطولة ودية استغلالا لوجود كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق.
وانتقل قائد البرتغال رونالدو البالغ عمره 38 عاما، والذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري السعودي، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.