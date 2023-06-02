موعد مباراتي النصر مع باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وأضاف: "ستكون اليابان المحطة الأخيرة من إعداد الفريق قبل بداية الموسم المقبل خلال الفترة من 21 وحتى 29 من يوليو المقبل".

وسيبدأ النصر استعداده للموسم الجديد في الثالث من الشهر المقبل بإقامة معسكر في البرتغال يمتد حتى 21 من الشهر نفسه.

وذكرت تقارير صحفية أن النصر تلقى دعوة من اليابان للمشاركة في بطولة ودية استغلالا لوجود كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق.

وانتقل قائد البرتغال رونالدو البالغ عمره 38 عاما، والذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري السعودي، إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.