ترتيب الدوري المصري: الزمالك يهزم الاتحاد السكندري (فيديو)
تغلب الزمالك 2/1 على ضيفه الاتحاد السكندري اليوم الإثنين، لحساب الجولة الـ30 من الدوري المصري، على إستاد القاهرة الدولي.
ووضع سيف الدين الجزيري الزمالك في المقدمة في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أحمد سيد زيزو.
وعاد سيف الدين الجزيري وسجل الهدف الثاني له وللزمالك في الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أيضا وبمساعدة أحمد سيد زيزو أيضا.
وقلص خالد الغندور النتيجة للاتحاد السكندري بعدما سجل هدفا في الدقيقة 66 بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وحقق الزمالك الفوز الـ15، في حين تعادل 8 مرات وخسر 7 مرات في 30 مباراة بالدوري المصري.
ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 53 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع، ويتأخر بنقطة عن فيوتشر الثالث الذي لعب 29 مباراة.
ويملك الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة في الصدارة متقدما على بيراميدز الذي حصد 61 نقطة من 29 مباراة.
في حين جمدت الخسارة رصيد الاتحاد السكندري عند 40 نقطة من 29 مباراة في المركز الثامن.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع فاركو قي دور الـ16 لكأس مصر يوم 23 يونيو.