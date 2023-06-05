ترتيب الدوري المصري: الزمالك يهزم الاتحاد السكندري (فيديو)

وحقق الزمالك الفوز الـ15، في حين تعادل 8 مرات وخسر 7 مرات في 30 مباراة بالدوري المصري.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 53 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع، ويتأخر بنقطة عن فيوتشر الثالث الذي لعب 29 مباراة.

ويملك الأهلي 62 نقطة من 24 مباراة في الصدارة متقدما على بيراميدز الذي حصد 61 نقطة من 29 مباراة.

في حين جمدت الخسارة رصيد الاتحاد السكندري عند 40 نقطة من 29 مباراة في المركز الثامن.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع فاركو قي دور الـ16 لكأس مصر يوم 23 يونيو.