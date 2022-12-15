ترتيب دوري يلو: تعادل سلبي بين الأهلي والعين
التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 16 نقطة من 9 مباريات في المركز السادس مع القيصومة وهجر والرياض.
تعادل النادي الأهلي سلبيًا مع منافسه العين، اليوم الخميس في الجولة الـ11 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.
وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.
ورفع التعادل رصيد الأهلي إلى 16 نقطة من 9 مباريات في المركز السادس مع القيصومة وهجر والرياض.
أما العين فيملك 9 نقاط من 12 مباراة في المركز السادس عشر (قبل الأخير).
وهذه أول مباراة للأهلي منذ آخر مباراة خاضها، يوم 16 أكتوبر أمام الرياض، حيث تم تأجيل مباريات الراقي بعد تأجيل مباريات الراقي قبل كأس العالم 2022، بسبب مشاركة اثنين من لاعبيه مع المنتخب السعودي في المونديال، وهما الحارس محمد الربيعي، والمهاجم هيثم عسيري.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع هجر والعربي والساحل في الجولات الثلاث المقبلة.