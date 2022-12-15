ترتيب دوري يلو: تعادل سلبي بين الأهلي والعين

تعادل النادي الأهلي سلبيًا مع منافسه العين، اليوم الخميس في الجولة الـ11 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.