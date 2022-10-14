مرتضى منصور يقتحم صراع هناء حمزة والأهلي المصري

اقتحم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، الصراع الدائر بين هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة وابنتها مريم مصطفى مع إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب توقيع الأخيرة للزمالك.

ونشب صراع بين هناء حمزة والأهلي بسبب توقيع ابنتها "مريم مصطفى" لاعبة الأهلي ومنتخب مصر في الكرة الطائرة، عقدا للانتقال إلى الزمالك، ثم شنت هناء حمزة، هجوما قويا على مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة محمود الخطيب.

وعلى إثر هذا الصراع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرر إحالة مريم مصطفى، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية عن هذا الأمر: "أدعم ابنة هناء حمزة حتى النهاية، لأن موقفها القانوني سليم تمامًا".

وأضاف: "عرفت أن مريم مصطفى انضمت لصفوف الزمالك بعد أن أعلنت هناء حمزة ذلك، وتوقيعها للزمالك صحيح".

وأوضح: "يمكن للنيابة أن تعرف إن كان العقد كتب قبل التوقيع أم بعده، وفي حال ثبوت تهمة التزوير، يعاقب مرتكبها بالحبس 3 سنوات".

واختتم: "لا بد أن يتدخل وزير الشباب والرياضة لحل المهزلة التي تحدث بين الأهلي وهناء حمزة".