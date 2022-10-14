مرتضى منصور يقتحم صراع هناء حمزة والأهلي المصري
اقتحم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، الصراع الدائر بين هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة وابنتها مريم مصطفى مع إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب توقيع الأخيرة للزمالك.
ونشب صراع بين هناء حمزة والأهلي بسبب توقيع ابنتها "مريم مصطفى" لاعبة الأهلي ومنتخب مصر في الكرة الطائرة، عقدا للانتقال إلى الزمالك، ثم شنت هناء حمزة، هجوما قويا على مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة محمود الخطيب.
وعلى إثر هذا الصراع مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرر إحالة مريم مصطفى، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.
وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية عن هذا الأمر: "أدعم ابنة هناء حمزة حتى النهاية، لأن موقفها القانوني سليم تمامًا".
وأضاف: "عرفت أن مريم مصطفى انضمت لصفوف الزمالك بعد أن أعلنت هناء حمزة ذلك، وتوقيعها للزمالك صحيح".
وأوضح: "يمكن للنيابة أن تعرف إن كان العقد كتب قبل التوقيع أم بعده، وفي حال ثبوت تهمة التزوير، يعاقب مرتكبها بالحبس 3 سنوات".
واختتم: "لا بد أن يتدخل وزير الشباب والرياضة لحل المهزلة التي تحدث بين الأهلي وهناء حمزة".
يذكر أن النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا قال فيه إن إحالة مريم مصطفى للتحقيق، جاء نظرًا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع ولمدة أربع سنوات قادمة، في حضور والدتها هناء حمزة، عضو النادي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة.
وأشار إلى أن التحقيق كذلك لعدم انتظامها في تدريبات الفريق.
وفي نفس السياق قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة؛ لتجاوزها في حق الأهلي عبر وسائل الإعلام، وقيامها بتوجيه اتهامات باطلة للنادي بالتزوير في عقد ابنتها مريم مصطفى.
كما قرر المجلس تقديم شكوى مماثلة إلى كلٍ من لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة لذات السبب، خاصة أن هناء حمزة تشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطائرة، وقامت باستغلال موقعها الذي تشغله في إفشاء أسرار عقود بعض لاعبات الأهلي الموجودة بالاتحاد أثناء استضافتها بإحدى القنوات التليفزيونية.
تصريحات هناء حمزة
وكانت هناء حمزة قد خرجت في تصريحات تلفزيونية جديدة، أمس قائلة: "حررنا محضرا في قسم الشرطة لإثبات حالة، وأن توقيع مريم على العقود كان على (ورق فاضي) ولا نعلم البنود المكتوبة حاليا وأبلغنا الأهلي بعدم رغبتي في التجديد عقب العودة من تونس، نطعن على تعاقد من طرف واحد، لدي الكثير من المفاجآت في نفس الواقعة ولن أتحدث عليها حاليا ولكنها (هتزعل ناس كتير)".
وأضافت: "يتم اجتزاء كلامي من أجل الأهواء، قلت إن الأهلي يريد الفوز حتى لو بالظلم على قضية مريم مصطفى".
تصريحات مريم مصطفى
فيما قالت بدورها مريم مصطفى، لاعبة الأهلي للكرة الطائرة: "أتمنى أن يحكم المسؤولون ضمائرهم، نحن في عصر احتراف كما يقولون ولا أفهم حتى الآن سبب عدم انتقالي إلى الزمالك".
وأضافت: "لدي مشاكل مع حمدي الصافي المدير الفني للنادي الأهلي، منذ حوالي 4 سنوات، لا أنكر توقيعي ولكن أطعن بالتزوير على صلب العقد".
وشددت مريم مصطفى: "لا أريد الانتقال إلى الزمالك من أجل الأموال كما يشاع ولكن تنازلت عن سنة كاملة في عقدي مع الأهلي من أجل الراحة النفسية".