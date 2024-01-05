يوفنتوس يكتسح ساليرنيتانا بسداسية ويبلغ دور الـ8 لكأس إيطاليا (فيديو)

تقدم ساليرنيتانا في الدقيقة الأولى عن طريق شوكوبوكيم إيكوميسي،وأدرك يوفنتوس التعادل في الدقيقة 12 عن طريق فابيو ميرتي.

وفي الدقيقة 35 أضاف أندريه كامبياسو الهدف الثاني ليوفنتوس، فيما سجل دانييلي روغاني الهدف الثالث في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 75 سجل ديلان برون لاعب ساليرنيتانا هدف يوفنتوس الرابع بالخطأ في مرمى فريقه، فيما سجل كينان يلدز الهدف الخامس في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تيموثي وايا الهدف السادس ليوفنتوس.