يويفا: ارتفاع عدد المباريات التي تخطت 100 دقيقة من 20% إلى 43%

وأصبح الحكام في مختلف مسابقات الدوري حول العالم يتبعون توجهًا جديدًا لحساب الوقت الضائع بشكل أكثر دقة، إذ يحتسبون أوقات الاحتفال بالتسجيل وكذلك إجراء التبديلات.

بينما كشف التقرير المنشور يوم الخميس، أن نسبة المباريات التي استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر من إجمالي مباريات المرحلتين الأولى والثانية من مسابقات الدوري، ارتفعت إلى أكثر من 43%، في حين أن تلك النسبة بلغت 20% فقط طوال الموسم الماضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تبنّى هذه الخطوة التي تهدف لمكافحة إضاعة الوقت، للمرة الأولى في كأس العالم 2022، وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" في مارس الماضي أنه ينبغي على مسابقات الدوري حول العالم، اتباع هذا النهج.

لكن زفونيمير بوبان مدير كرة القدم في يويفا وصف هذا التوجه الجديد مؤخرًا بأنه "سخيف" وتعهد بعدم تطبيقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بينما حذَّر ماهيتا مولانغو رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، في أغسطس الماضي من أن كرة القدم "تنحدر نحو كارثة" فيما يتعلق بسلامة اللاعبين، وذلك في ظل التأثير المشترك للقواعد الجديدة والتوسع الكبير في جدول المباريات.