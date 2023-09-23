نيمار يرقص العرضة بصحبة لاعبي الهلال احتفالا باليوم الوطني السعودي (فيديو)

ويستهل الهلال مشوار الحفاظ على لقبه في كأس ملك السعودية بمواجهة منافسه الجبلين في دور 32، يوم الإثنين المقبل.

وتعادل الهلال 1-1 مع مضيفه ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الخميس الماضي.

وفشل فريق المدرب جورجي جيسوس في الفوز للمرة الثانية تواليا بعد التعادل 1-1 مع نافباهور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، منتصف الأسبوع.

وخاض الهلال ثلاث مباريات خلال سبعة أيام، بدأها بالفوز 6-1 على الرياض قبل التعادل مع نافباهور في دوري أبطال آسيا، ثم التعثر أمام ضمك، يوم الخميس.