نيمار يرقص العرضة بصحبة لاعبي الهلال احتفالا باليوم الوطني السعودي (فيديو)
احتفل البرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم نادي الهلال، بذكرى اليوم الوطني السعودي 93، اليوم السبت، بأداء رقصة العرضة السعودية.
وحضر نيمار مع زملائه لاعبي الهلال وعلى رأسهم كوليبالي وسافيتش ومالكوم وميشايل إلى مقر النادي اليوم السبت مرتدين الزي السعودي، بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني.
وظهر البرازيلي نيمار في مقطع فيديو وهو يؤدي رقصة العرضة في ذكرى اليوم الوطني.
كما حضر المدرب البرتغالي جيسوس وارتدى الزي السعودي احتفاء باليوم الوطني.
ويستهل الهلال مشوار الحفاظ على لقبه في كأس ملك السعودية بمواجهة منافسه الجبلين في دور 32، يوم الإثنين المقبل.
وتعادل الهلال 1-1 مع مضيفه ضمك في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الخميس الماضي.
وفشل فريق المدرب جورجي جيسوس في الفوز للمرة الثانية تواليا بعد التعادل 1-1 مع نافباهور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، منتصف الأسبوع.
وخاض الهلال ثلاث مباريات خلال سبعة أيام، بدأها بالفوز 6-1 على الرياض قبل التعادل مع نافباهور في دوري أبطال آسيا، ثم التعثر أمام ضمك، يوم الخميس.