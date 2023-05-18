تفاصيل الحوار الضاحك بين غوارديولا وفينيسيوس خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (فيديو)

لم يرتكب أي من لاعبي مانشستر سيتي، بما في ذلك البدلاء، أي خطأ خلال الفوز الساحق 4-صفر على ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، وسيطروا على مجريات اللعب خلال أحداث الشوط الأول كاملا.

وتم التقاط فيديو ظهر فيه بيب غوارديولا وهو يتحدث مع فينسيوس ويقول له: " "فيني... فيني... هل ستلعبون يا رفاق؟".. ليرد عليه فينسيوس: "نعم، نعم، بعد قليل".

ورد عليه غوارديولا ضاحكًا: "نعم، بالتأكيد"، ليتصافح الثنائي بعدها ويتبادلان الضحك.