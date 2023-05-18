تفاصيل الحوار الضاحك بين غوارديولا وفينيسيوس خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد (فيديو)
تداول مغردون، فيديو جمع البرازيلي فينسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، مع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين أمس الأربعاء في دوي أبطال أوروبا، والتي شهدت فوزًا كبيرًا للفريق الإنجليزي برباعية نظيفة.
لم يرتكب أي من لاعبي مانشستر سيتي، بما في ذلك البدلاء، أي خطأ خلال الفوز الساحق 4-صفر على ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء، وسيطروا على مجريات اللعب خلال أحداث الشوط الأول كاملا.
وتم التقاط فيديو ظهر فيه بيب غوارديولا وهو يتحدث مع فينسيوس ويقول له: " "فيني... فيني... هل ستلعبون يا رفاق؟".. ليرد عليه فينسيوس: "نعم، نعم، بعد قليل".
ورد عليه غوارديولا ضاحكًا: "نعم، بالتأكيد"، ليتصافح الثنائي بعدها ويتبادلان الضحك.
وكان سيتي متقدما بهدف لبرناردو سيلفا بعد 30 دقيقة من الهيمنة عندما شن ريال أول هجماته أخيرا.
وبدا فينيسيوس جونيور، الذي منح هدفه المثير ريال مدريد التقدم 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وكأنه تفوق على ظهير أيمن سيتي كايل ووكر.
لكن ووكر أوقف خطورة الجناح البرازيلي الذي بدا وكأنه يسير في مكانه.
وصفق جمهور استاد الاتحاد لووكر الذي حول مواجهة طال انتظارها ضد جناح ريال مدريد الخطير إلى شيء يشبه نزهة في الحديقة.
وكان الأمر ذاته في جميع أنحاء الملعب عند مقارنة كل لاعب بنظيره في ريال، ليصبح بطل أوروبا 14 مرة الطرف الأضعف ويخسر 4-صفر.
وتفوق بيب غوارديولا مدرب سيتي، الذي تبين أن خططه كانت سببا في بعض خيبات أمل سيتي في دوري أبطال أوروبا على مر السنين بما في ذلك المباراة النهائية قبل عامين ضد تشيلسي، على العظيم كارلو أنشيلوتي.
وكان المدرب الإيطالي يتطلع للفوز بلقبه الخامس لدوري أبطال أوروبا كمدرب لكن مباراته 191 في البطولة تحولت إلى كابوس.
وقال غوارديولا، الذي يفصل فريقه الآن ثلاثة انتصارات عن تحقيق ثلاثية حققها مانشستر يونايتد آخر مرة عام 1999، "منذ الدقيقة الأولى، كان لدينا شعور بأن الفريق كان جاهزا، شعرت أننا مستعدون لتقديم عرض جيد".