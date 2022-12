ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة ومصير عقوبة ليفاندوفسكي وكتبت: "خطة تشافي" و"دون مغفرة لليفاندوفسكي".

كما اهتمت بقرعة دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا وكتبت: "كاسيرينيو VS ريال مدريد، وإنتر سيتي VS برشلونة، وريال أوفيدو VS أتلتيكو مدريد، وإسبانيول VS سيلتا فيغو في دور الـ32".