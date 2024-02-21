دوري أبطال أوروبا: إنتر يفوز على أتلتيكو ودورتموند يتعادل أمام آيندهوفين
تغلب إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعوض المهاجم النمساوي، الذي حل بديلا لماركوس تورام المصاب بين الشوطين، الفرص العديدة التي أهدرها بالتمركز في المكان المناسب لمتابعة تسديدة مرتدة من زميله لاوتارو مارتينيز تصدى لها يان أوبلاك حارس أتلتيكو في الدقيقة 79.
وأتيحت عدة فرص لمارتينيز وتورام قبل الاستراحة لمنح إنتر التقدم لكنهما واجها صلابة دفاعية من أتلتيكو مع تصدى الحارس أوبلاك للتسديدات التي ذهبت نحو مرماه.
وامتعضت جماهير إنتر بعد نحو ساعة بسبب أداء أرناوتوفيتش الذي أهدر فرصة خطيرة بعد أن سدد فوق العارضة بعد هروبه من الرقابة.
وتقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم 13 مارس آذار.
أيندهوفن يتعادل 1-1 مع دورتموند
في المباراة الثانية سجل دونيل مالين هدفا رائعا في مرمى فريقه السابق لكن ركلة جزاء نفذها لوك دي يونج في الشوط الثاني منحت فريقه أيندهوفن التعادل 1-1 مع بروسيا دورتموند في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب فيليبس.
أطلق مالين لاعب هولندا تسديدة مدوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 24 لكن صاحب الأرض صنع فرصا أفضل واستغل واحدة منها حين سجل دي يونج من ركلة جزاء ليتعادل أيندهوفن.
وامتدت سلسلة عدم خسارة أيندهوفن على ملعبه إلى 31 مباراة في كل المسابقات.
وستكون مباراة العودة في دورتموند يوم 13 مارس آذار هي الحاسمة لتحديد المتأهل للدور التالي.
وكانت المباراة هي الأولى لأيندهوفن في مراحل خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا خلال ثمانية مواسم، حيث يسعي الفريق الهولندي لبلوغ دورالثمانية للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007.