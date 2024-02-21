دوري أبطال أوروبا: إنتر يفوز على أتلتيكو ودورتموند يتعادل أمام آيندهوفين

وعوض المهاجم النمساوي، الذي حل بديلا لماركوس تورام المصاب بين الشوطين، الفرص العديدة التي أهدرها بالتمركز في المكان المناسب لمتابعة تسديدة مرتدة من زميله لاوتارو مارتينيز تصدى لها يان أوبلاك حارس أتلتيكو في الدقيقة 79.

وأتيحت عدة فرص لمارتينيز وتورام قبل الاستراحة لمنح إنتر التقدم لكنهما واجها صلابة دفاعية من أتلتيكو مع تصدى الحارس أوبلاك للتسديدات التي ذهبت نحو مرماه.

وامتعضت جماهير إنتر بعد نحو ساعة بسبب أداء أرناوتوفيتش الذي أهدر فرصة خطيرة بعد أن سدد فوق العارضة بعد هروبه من الرقابة.

وتقام مباراة الإياب في إسبانيا يوم 13 مارس آذار.