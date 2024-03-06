سقط أرضًا.. لقطة طريفة لحكم مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو (فيديو)
سقط السلوفيني سلافكو فينسيتش أرضًا، عند تفاديه الكرة، خلال مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا.
أثار سقوط الحكم ضحك من في الملعب، حتى تبادل معهم أيضًا الضحك
ويستضيف بايرن ميونخ، نظيره لاتسيو، اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.
وفي الدقيقة 32 كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، ومع جمة لبايرن ميونخ، مرت الكرة من أمام سلافكو فينسيتش حكم المباراة، إلا أنه فشل في تفاديها وسقط على الأرض.
وأثار سقوط الحكم ضحك من في الملعب، حتى تبادل معهم أيضًا الضحك، وقرر إيقاف الهجمة.
ويحتاج بايرن للفوز على لاتسيو بفارق هدفين، بعد أن خسر مباراة الذهاب في إيطاليا على ملعب الأوليمبيكو بروما (1-0)، من أجل ضمان التأهل إلى ربع النهائي.