سقط أرضًا.. لقطة طريفة لحكم مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو (فيديو)

ويستضيف بايرن ميونخ، نظيره لاتسيو، اليوم الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وفي الدقيقة 32 كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، ومع جمة لبايرن ميونخ، مرت الكرة من أمام سلافكو فينسيتش حكم المباراة، إلا أنه فشل في تفاديها وسقط على الأرض.

وأثار سقوط الحكم ضحك من في الملعب، حتى تبادل معهم أيضًا الضحك، وقرر إيقاف الهجمة.