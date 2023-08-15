الزمالك يتسلم القرار الوزاري بسفر فريق كرة اليد للمشاركة في البطولة العربية
شهدت أزمة فريق اليد بنادي الزمالك، الذي يستعد للسفر والمشاركة في البطولة العربية للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 حتى 27 أغسطس الجاري، انفراجة في الساعات الماضية.
ويعاني النادي الأبيض من أزمة مالية كبيرة تضرب الألعاب الجماعية، بعد أن تقدم عدد من اللاعبين بشكاوى إلى الاتحادات المختلفة؛ لتأخر دفع المستحقات المادية.
وخلال الفترة الماضية، لم يتوصل النادي إلى تسوية لحل أزمة المستحقات المتأخرة لمدرب الفريق السابق الإسباني ماتيو غارالدا، ولكن يبدو أن الأمور شهدت انفراجة، حيث كشفت تقارير أن المدرب قرر قبول جدولة مستحقاته المتأخرة.
وصدر بالفعل القرار الوزاري بسفر فريق الزمالك إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة اليد.
وأسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد، بمشاركة فريقين من مصر، عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية، والبنك الأهلي بالمجموعة الأولى.
وضمت مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوته الجزائري - الشعلة اليمني).
فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).