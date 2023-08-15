الزمالك يتسلم القرار الوزاري بسفر فريق كرة اليد للمشاركة في البطولة العربية

شهدت أزمة فريق اليد بنادي الزمالك، الذي يستعد للسفر والمشاركة في البطولة العربية للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 16 حتى 27 أغسطس الجاري، انفراجة في الساعات الماضية.

ويعاني النادي الأبيض من أزمة مالية كبيرة تضرب الألعاب الجماعية، بعد أن تقدم عدد من اللاعبين بشكاوى إلى الاتحادات المختلفة؛ لتأخر دفع المستحقات المادية.

وخلال الفترة الماضية، لم يتوصل النادي إلى تسوية لحل أزمة المستحقات المتأخرة لمدرب الفريق السابق الإسباني ماتيو غارالدا، ولكن يبدو أن الأمور شهدت انفراجة، حيث كشفت تقارير أن المدرب قرر قبول جدولة مستحقاته المتأخرة.