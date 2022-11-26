منتخب تونس يخسر أمام أستراليا في كأس العالم (فيديو)
خسر المنتخب التونسي 0/1 أمام منافسه الأسترالي، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022 في قطر.
وسجل ميتشيل دوك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23 من ضربة رأسية، وهذا أول فوز لأستراليا في المونديال منذ 2010.
ورفع الفوز رصيد منتخب أستراليا إلى 3 نقاط مع منتخب فرنسا، في الصدارة، ويلعب منتخب فرنسا، حامل اللقب، في وقت لاحق مع الدنمارك.
وكان منتخب تونس قد تعادل مع الدنمارك سلبيا في الجولة الأولى، ويملك كل منها نقطة، في حين خسر منتخب أستراليا 1/4 أمام فرنسا في الجولة الأولى.
وفي الجولة الأخيرة سيلعب منتخب تونس مع فرنسا، وأستراليا مع الدنمارك يوم الأربعاء.
وهذه سادس مشاركة لتونس في كأس العالم حيث تأهل لنسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 ولم يسبق أن تأهل للدور الثاني.
وهذه ثاني مواجهة رسمية بين تونس وأستراليا حيث سبق أن فاز نسور قرطاج 2/0 في كأس القارات 2005 في ألمانيا.