منتخب تونس يخسر أمام أستراليا في كأس العالم (فيديو)

خسر المنتخب التونسي 0/1 أمام منافسه الأسترالي، اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل ميتشيل دوك الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23 من ضربة رأسية، وهذا أول فوز لأستراليا في المونديال منذ 2010.