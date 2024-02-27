خطر كبير يهدد مستقبل بايرن ميونخ
لا يمر بايرن ميونخ بأفضل مواسمه في الوقت الجاري، حيث يبتعد الفريق عن قمة ترتيب الدوري الألماني بثماني نقاط لصالح باير ليفركوزن.
بينما خسر مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره لاتسيو، بهدف نظيف، ومشواره في البطولة مهدد بعدم الاستكمال.
بايرن ميونخ قد يخرج بموسم صفري، لكن هذا سيكون أقل مشاكله بحلول شهر يونيو؛ فالفريق الألماني مهدد بفقدان ما هو أكبر من ذلك.
العديد من اللاعبين لديهم تذكرة خروج سهلة من صفوف البافاري في الصيف المقبل، يستطيعون بسهولة استخدامها، دعونا نستعرض أبرزهم فيما يأتي:
ألفونسو ديفيز وريال مدريد
نجم فريق بايرن ميونخ الشاب المدين بكل شيء في مسيرته الاحترافية للفريق البافاري، قرر التمرد أخيرًا.
اللاعب الكندي يطلب الحصول على 20 مليون يورو في الموسم الواحد بعقده الجديد، لكن هذا الرقم بعيد كل البعد عن سقف الرواتب في النادي البافاري.
ديفيز يلعب على رغبة بايرن ميونخ الاستفادة ماديًا منه قبل عام واحد على انتهاء عقده، وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير، فهو لديه اتفاق بالفعل مع ريال مدريد.
تشوبو موتينغ وباريس سان جيرمان
اللاعب السابق لباريس سان جيرمان ينتهي عقده بحلول الصيف المقبل، ويستطيع بسهولة أن يرحل عن صفوف الفريق في الصيف.
بايرن ميونخ لم يجدد عقده حتى الآن، وفريقه السابق باريس سان جيرمان قد يكون في أمس الحاجة إليه في الصيف المقبل.
فالنجم الأول لهجوم الفريق الفرنسي العاصمي كيليان مبابي على وشك المغادرة، وأسباب رحيل موتينغ التي تمثلت في ثلاثي الهجوم ميسي ومبابي ونيمار كلها الآن اختفت.
سفن أولريتش وعودة نوير
كان أولريتش يحصل على الدقائق في غياب مانويل نوير، لكن الآن وبعد عودة الحارس الأول لألمانيا، أصبح وجود أولريتش يضره أكثر مما ينفعه، في ظل غيابه عن المباريات منذ أكتوبر من العام الماضي.
أولريتش سيرحل بكل تأكيد عن البافاري بنهاية عقده، ولن تجد الإدارة سببًا للتجديد له، لكن عندما يقع مكروه جديد لنوير صاحب الـ 37 عامًا لن يجدوا بديلًا سريعًا له هذه المرة.
يوشوا كيميش وأزمة مساعد توخيل
بعد الخسارة أمام بوخوم في الدوري الألماني، دخل يوشوا كيميش في مشاجرة لفظية مع المدرب المساعد زولت لوف.
بحسب تقارير صحفية فقد تم منع المشاجرة من التطور إلى التحام جسدي بين الثنائي، ورغم محاولة توماس توخيل للتقليل من الأمر بتصريحاته إلا أن ذلك النوع من المشاجرات لا ينسى بسهولة.
مستقبل كيميش في صفوف بايرن ميونخ قد يكون في خطر، فاللاعب ينتهي عقده في 2025 وقد يرفض التجديد بمثل طريقة دايفيز، ووقتها لن تجد إدارة البافاري مفرًا من بيعه.
خسائر أخرى
تلك ليست الأسماء الوحيدة المهددة بتدمير مستقبل بايرن ميونخ، فهناك ليروي ساني أيضًا، ومن خلفه سيرج جنابري وغيرهم.
الخطر يمتد لخارج البافاري، فنتائج الموسم الجاري، وخروج أعداد كبيرة من النجوم سيجعل من عامل الجذب في الفريق أقل بشكل واضح؛ ما قد يؤثر على فرصهم في الفوز بالصفقات في المستقبل.