خطر كبير يهدد مستقبل بايرن ميونخ

لا يمر بايرن ميونخ بأفضل مواسمه في الوقت الجاري، حيث يبتعد الفريق عن قمة ترتيب الدوري الألماني بثماني نقاط لصالح باير ليفركوزن.

بينما خسر مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره لاتسيو، بهدف نظيف، ومشواره في البطولة مهدد بعدم الاستكمال.

بايرن ميونخ قد يخرج بموسم صفري، لكن هذا سيكون أقل مشاكله بحلول شهر يونيو؛ فالفريق الألماني مهدد بفقدان ما هو أكبر من ذلك.

العديد من اللاعبين لديهم تذكرة خروج سهلة من صفوف البافاري في الصيف المقبل، يستطيعون بسهولة استخدامها، دعونا نستعرض أبرزهم فيما يأتي: