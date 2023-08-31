كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: الوصل يدك شباك حتا بسباعية نظيفة (فيديو)
الوصل يسحق 10 من حتا بنتيجة 7-صفر
سجل الوصل أربعة أهداف خلال ثماني دقائق في الشوط الثاني ليفوز 7-صفر على مضيفه حتا في ذهاب دور 32 لكأس المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اليوم الخميس.
حتا أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنيس كريمي في الدقيقة 73.
منح علي صالح المقدمة لفريقه بتسديدة من مدى بعيد بعد سبع دقائق من البداية، وعزز كايو كانيدو النتيجة بعدها بدقيقتين بتسديدة أرضية.
وجعل فابيو دي ليما النتيجة 3-صفر بعد سبع دقائق من الاستراحة بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء.
وأكمل حتا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنيس كريمي في الدقيقة 73.
وأضاف ليما الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 80.
وسجل نيكولاس خيمينيز من ركلة حرة من مدى بعيد قبل ثماني دقائق من النهاية.
وأضاف أداما ديالو هدفين متأخرين في الدقيقتين 84 و88.
وتقام مباراة العودة يوم 15 سبتمبر أيلول المقبل.