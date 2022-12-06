سانتوس مدرب البرتغال يلمح لنزع شارة القيادة من كريستيانو رونالدو
انتقد فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال المهاجم كريستيانو رونالدو قائد الفريق وسط أنباء عن حرمانه من شارة القيادة في مباراة سويسرا في دور الـ16 في كأس العالم، يوم الثلاثاء، وذلك بسبب ردة فعله على استبداله في المباراة الأخيرة ضد كوريا الجنوبية.
ولم يؤكد المدير الفني البرتغالي ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا سيحتفظ بشارة القيادة في المباراة المقبلة أمام سويسرا، وذلك عقب اعتراضه على استبداله خلال الخسارة 1/2 أمام المنتخب الآسيوي في ختام مباريات المجموعة الثامنة في دور المجموعات، حيث رفع أحد أصابعه على شفتيه وأشار إلى مقاعد بدلاء فريقه.
وردا على سؤال حول ردة فعل رونالدو في مؤتمره الصحفي، اليوم الإثنين، بدا سانتوس غير سعيد لكنه أكد انتهاء تداعيات هذه الواقعة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور يتم حلها خلف أبواب مغلقة.
والجميع يركز حاليا على مواجهة سويسرا في الأدوار الإقصائية، حسب شبكة "يوروسبورت".
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان رونالدو سيبقى قائدا للفريق أم لا، قال سانتوس: "أقرر فقط من سيكون قائد الفريق عندما أصل إلى الملعب. ما زلت لا أعرف تشكيلة المباراة، هذا ما كنت أفعله دائمًا وهذا ما سأفعله دائمًا وسيظل كما هو غدًا، تم حل الموضوع الآخر، لقد أصلحنا ذلك داخليا وهذا كل شيء".
ونفى مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق أن يكون قد توعد مدربه عند استبداله خلال الخسارة أمام كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي.
وقال رونالدو إن التعليقات التي أدلى بها لدى مغادرته الملعب كانت تستهدف في الواقع لاعبا من كوريا الجنوبية، بينما ذكرت وسائل إعلام برتغالية أن اللاعب المخضرم بدا وكأنه يتحدى سانتوس بسبب قرار استبداله مستخدما لغة بذيئة تجاه المدرب.
وقال رونالدو: "قبل استبدالي، كان أحد لاعبيهم يطلب مني المغادرة بسرعة. قلت له أن يصمت، ليس لديه سلطة، ليس عليه أن يقول أي شيء".
وأصبح رونالدو الأسبوع الماضي أول لاعب يسجل في خمس نسخ لكأس العالم، ويسعى لمعادلة الرقم القياسي البرتغالي لأفضل هداف في كأس العالم المسجل باسم أوزيبيو بـ9 أهداف.