سانتوس مدرب البرتغال يلمح لنزع شارة القيادة من كريستيانو رونالدو

انتقد فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال المهاجم كريستيانو رونالدو قائد الفريق وسط أنباء عن حرمانه من شارة القيادة في مباراة سويسرا في دور الـ16 في كأس العالم، يوم الثلاثاء، وذلك بسبب ردة فعله على استبداله في المباراة الأخيرة ضد كوريا الجنوبية.

ولم يؤكد المدير الفني البرتغالي ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا سيحتفظ بشارة القيادة في المباراة المقبلة أمام سويسرا، وذلك عقب اعتراضه على استبداله خلال الخسارة 1/2 أمام المنتخب الآسيوي في ختام مباريات المجموعة الثامنة في دور المجموعات، حيث رفع أحد أصابعه على شفتيه وأشار إلى مقاعد بدلاء فريقه.