خطأ حارس غانا أمام موزمبيق حديث العالم (فيديو)

أصبح ريشارد أوفوري حارس غانا حديث العالم بعد خطئه في التعادل 2/2 مع موزمبيق أمس الإثنين في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وشهدت المباراة تسجيل 3 ضربات جزاء بواقع ضربتين لغانا وضربة لموزمبيق، وجاءت 3 أهداف في المباراة بعد الدقيقة الـ70.

وسدد أحد لاعبي موزمبيق كرة على المرمى وكانت الكرة ذاهبة إلى خارج الملعب بشكل مؤكد لكن ريشارد أوفوري أبعدها إلى ضربة ركنية بلمسة يد خفيفة.