خطأ حارس غانا أمام موزمبيق حديث العالم (فيديو)
أصبح ريشارد أوفوري حارس غانا حديث العالم بعد خطئه في التعادل 2/2 مع موزمبيق أمس الإثنين في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.
وشهدت المباراة تسجيل 3 ضربات جزاء بواقع ضربتين لغانا وضربة لموزمبيق، وجاءت 3 أهداف في المباراة بعد الدقيقة الـ70.
وسدد أحد لاعبي موزمبيق كرة على المرمى وكانت الكرة ذاهبة إلى خارج الملعب بشكل مؤكد لكن ريشارد أوفوري أبعدها إلى ضربة ركنية بلمسة يد خفيفة.
واستفاد منتخب موزمبيق من الضربة الركنية ليسجل هدفًا في الدقيقة الـ90+3 لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2 بعد أن كان منتخب غانا متقدمًا 2/0.
وبسبب هدف التعادل تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في المركز الثاني ويحتل منتخب غانا المركز الثالث.
وبهذه النتائج صعد منتخبا الرأس الأخضر ومصر إلى دور الـ16 برصيد 7 نقاط للأول و3 نقاط للثاني، ويحتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد نقطتين لكل من غانا وموزمبيق.
وكان منتخب غانا سيصل إلى 4 نقاط حال فوزه على موزمبيق، ليتفوق بفارق نقطة على مصر.
وكتب Nabil El nady: "منتخب مصر تأهل لأن حارس غانا لمس الكرة بالخطأ وخرجت الكرة إلى ركنية لموزمبيق سجل منها الهدف، سيناريوهات أفريقيا".
وكتب عبدالله: "لقطة بسيطة واحدة فقط، في لحظة خطأ وعدم متابعة جيدة للكورة، تسبب حارس غانا في ركنية ومنها سجل موزمبيق هدف التعادل وضمنت مصر التأهل رغم تعثرها بالتعادل وغانا بنسبة كبيرة جدا خارج البطولة.. سيناريو مجنون والله".