منتخب المغرب يصعق كندا ويتأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2022 (فيديو)

تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه الثمين على كندا بنتيجة 2/1 اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.

وعلى ستاد الثمامة تقدم حكيم زياش للمغرب بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلا خطأ فادحا من ميلان بوريان حارس كندا في الدقيقة الرابعة.