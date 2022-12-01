منتخب المغرب يصعق كندا ويتأهل لدور الـ16 في كأس العالم 2022 (فيديو)
تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه الثمين على كندا بنتيجة 2/1 اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.
وعلى ستاد الثمامة تقدم حكيم زياش للمغرب بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مستغلا خطأ فادحا من ميلان بوريان حارس كندا في الدقيقة الرابعة.
وأضاف يوسف النصيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من أشرف حكيمي.
وقلص منتخب كندا النتيجة في الدقيقة 40 بعدما سجل نايف أكرد لاعب المغرب هدفا عكسيا.
ورفع الفوز رصيد المغرب إلى 7 نقاط من فوزين (على بلجيكا وكندا) وتعادل (مع كرواتيا).
ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة ويأتي منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.
وسيلعب منتخب المغرب في دور الـ16 مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة والتي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا.
وسيلعب منتخب المغرب في دور الـ16 يوم الثلاثاء 6 ديسمبر مع ثاني المجموعة الخامسة على استاد المدينة التعليمية.
وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها تعادل منتخبا كرواتيا وبلجيكا 0/0 ليتأهل منتخب كرواتيا إلى دور الـ16 كثاني المجموعة، في حين ودع منتخبا بلجيكا وكندا من الدور الأول.
وهذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب المغرب إلى الدور الثاني في سادس مشاركة لأسود الأطلس في كأس العالم، حيث سبق أن فعل هذا في نسخة 1986 وودع حينها أمام ألمانيا.
وبات المنتخب المغربي الممثل العربي الوحيد في كأس العالم 2022 بعد خروج منتخبات قطر وتونس والسعودية من الدور الأول.
أرقام مغربية
وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام، فإن حكيم زياش سجل أسرع أهداف المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم بعد (3.33 دقيقة).
كما أنه الهدف الأبعد مسافة للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة (منذ 1966) من مسافة (30.66 متر).
في حين ذكرت شبكة "بي إن سبورت" أن يوسف النصيري بات أول لاعب مغربي يسجل في نسختين من كأس العالم بعد إضافته الهدف الثاني لأسود الأطلس أمام كندا.