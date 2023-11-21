الإصابة تُبعد ميتروفيتش عن تدريب الهلال السعودي

وشارك ميتروفيتش مع صربيا أمام بلجيكا وبلغاريا في فترة التوقف الدولي وساعد في تأهل بلاده لبطولة أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "لم يشارك ميتروفيتش في التدريبات الجماعية لشعوره بآلام في مفصل القدم".

وأوضح الهلال أن ميلينكوفيتش-سافيتش "أدى تدريبات متنوعة بالكرة" وخضع لتدريبات لتحسين لياقته للتعافي من إصابته بالتواء في الركبة مطلع الشهر الجاري.