الإصابة تُبعد ميتروفيتش عن تدريب الهلال السعودي
غاب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، اليوم الثلاثاء، عن المشاركة في مران الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بسبب الإصابة بينما واصل مواطنه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش برنامجه التأهيلي.
وشارك ميتروفيتش مع صربيا أمام بلجيكا وبلغاريا في فترة التوقف الدولي وساعد في تأهل بلاده لبطولة أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.
وقال الهلال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر: "لم يشارك ميتروفيتش في التدريبات الجماعية لشعوره بآلام في مفصل القدم".
وأوضح الهلال أن ميلينكوفيتش-سافيتش "أدى تدريبات متنوعة بالكرة" وخضع لتدريبات لتحسين لياقته للتعافي من إصابته بالتواء في الركبة مطلع الشهر الجاري.
وسجل ميتروفيتش عشرة أهداف خلال 11 مباراة في الدوري متأخرا بفارق ثلاثة أهداف عن كريستيانو رونالدو قائد النصر متصدر قائمة الهدافين.
ويحل الهلال، المتصدر وله 35 نقطة، ضيفا على الحزم في استئناف مسابقة الدوري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.