صلاح يقلد بيلينغهام (فيديو وصور)

قلد محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، جود بيلينغهام بعد هدف المصري على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد.

ويلتقي ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم سكوت ماكتومناي لمانشستر يونايتد في الدقيقة العاشرة، وتعادل أليكسيس ماك أليستر لليفربول في الدقيقة 44، قبل أن يتقدم محمد صلاح في الدقيقة 45+2.

وخلال احتفاله بالهدف، قلد صلاح الإنجليزي بيلينغهام بفتح ذراعيه، وعُرف نجم ريال مدريد بهذا الاحتفال بعد تسجيله.