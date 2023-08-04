من هو نوح درويش الذي تعاقد معه برشلونة؟

نجح برشلونة في التعاقد مع الموهبة الألمانية نوح درويش بعقد يمتد حتى 2026.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "برشلونة يستعد للتعاقد مع أفضل المواهب الألمانية نوح درويش من فرايبورغ، أحد أكثر المواهب إثارة للاهتمام في مركزه، وقد تم الاتفاق كما أكدت مصادر برشلونة".

ويلعب نوح درويش في خط الوسط، وخط الوسط المهاجم، وولد في 2006، أي أنه يبلغ من العمر 16 عاما، وسيبلغ 17 عاما في سبتمبر المقبل، ووالده فرنسي وأمه عراقية ونشأ في ألمانيا.