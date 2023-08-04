من هو نوح درويش الذي تعاقد معه برشلونة؟
نجح برشلونة في التعاقد مع الموهبة الألمانية نوح درويش بعقد يمتد حتى 2026.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في موقع "تويتر": "برشلونة يستعد للتعاقد مع أفضل المواهب الألمانية نوح درويش من فرايبورغ، أحد أكثر المواهب إثارة للاهتمام في مركزه، وقد تم الاتفاق كما أكدت مصادر برشلونة".
ويلعب نوح درويش في خط الوسط، وخط الوسط المهاجم، وولد في 2006، أي أنه يبلغ من العمر 16 عاما، وسيبلغ 17 عاما في سبتمبر المقبل، ووالده فرنسي وأمه عراقية ونشأ في ألمانيا.
وتدرج نوح درويش في فريق فرايبورغ، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإنه "من أعظم المواهب في كرة القدم الألمانية".
وأوضحت الصحيفة أن تكلفة العملية بلغت 3 ملايين يورو، ويمكن أن تصل إلى 5 ملايين يورو.
وأكدت أن برشلونة نجح في خطف اللاعب بعد صراع مع كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.
وأشارت إلى أن نوح درويش تألق مع منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا تحت 17 عاما التي أقيمت في يونيو الماضي في المجر، حيث فاز منتخب بلاده باللقب.
وأوضحت أن جزءا كبيرا من فوز ألمانيا باللقب يعود فيه الفضل إلى نوح درويش، الذي قد يصبح أحد أهم اللاعبين في السنوات المقبلة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن نوح درويش لعب 16 مباراة مع منتخب ألمانيا تحت 17 عاما، سجل فيها 5 أهداف، في حين لعب 4 مباريات لمنتخب ألمانيا تحت 16 عاما، سجل فيها هدفا.
وشارك نوح درويش في مباريات ألمانيا الست في أمم أوروبا تحت 17 عاما، سجل فيها هدفين وصنع 4.