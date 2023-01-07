مانشستر سيتي يمكن جماهيره حول العالم من دخول ملعب الاتحاد من خلال "عالم افتراضي" (فيديو)
أعلنت شركة "سوني" اليابانية للتكنولوجيا عن بناء عالم افتراضي مع نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في استاد الاتحاد.
وأعلنت الشركة اليابانية أن "إثبات المفهوم" سيسمح للمشجعين بالمشاركة في الأنشطة في استاد الاتحاد الافتراضي مع الصور الرمزية المخصصة الخاصة بهم.
وفي مقطع فيديو رسمي تم إصداره، شوهدت الصور الرمزية الافتراضية وهي تدور حول الملعب وأرضيته وترقص وتحتفل.
وستتيح الصور الرمزية والصور ثلاثية الأبعاد و"التعبيرات الأخرى الفريدة في "ميتافيرس" للاعبين التواصل بطريقة فريدة، وفقًا لنامي إيواموتو، كبير مخططي المنتجات في سوني.
ويتميز Proof of Concept أيضًا بإعادة إنشاءات افتراضية لإبرازات كبيرة من زوايا متعددة، مثل وجهات نظر اللاعبين الفرديين.
ويظهر مقطع فيديو نشره عملاق التكنولوجيا اليابانية أن سوني استخدمت فقط سبعة أجهزة استشعار لمراقبة الحركات وتسجيل اللقطات ولحجم البيانات من لاعبي مدينة مانشستر من أجل إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بهم رقميًا في ميتافيرس.
ويبدو أن الفكرة مصممة للأجهزة ذات المواصفات الأقل، حيث يُظهر الفيديو أشخاصًا يستخدمون هواتفهم الذكية للوصول إلى العالم الافتراضي.
ووفقًا لبيان صحفي لشركة سوني، سيتمكن اللاعبون من إنشاء صور رمزية مخصصة خاصة بهم، بينما من المقرر إطلاق التطبيق في عام 2023، وفقًا لما قاله المتحدث باسم الشركة يو كيكوتشي.
ومع ذلك، فإن البلدان والمناطق التي سيتم إصدارها فيها "لا تزال قيد الدراسة".
من الجدير بالملاحظة أن الشركة كانت تقوم بالفعل ببناء ميتافيرس لألعاب PlayStation، وذكرت صحيفة The Verge أن سوني ومانشستر سيتي تدعيان أن هذه ستكون تجربة "إثبات المفهوم" والتي ستمكن اللاعبين من المشاركة في الأنشطة في نسخة افتراضية من ملعب الاتحاد مع صورهم الرمزية المخصصة.
ويمكن مشاهدة الصور الرمزية الافتراضية وهي ترقص وتستمتع معًا أثناء الجري في أرجاء الملعب والاستاد في فيديو رسمي أصدرته شركة سوني-غلوبال.
وقال نامي إيواموتو كبير مخططي المنتجات في شركة سوني، خلال الكلمة الرئيسية لشركة CES 2023 العملاقة للتكنولوجيا. "ستسمح الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد و"التعبيرات الأخرى الفريدة في ميتافيرس "للاعبين بالتواصل" بطريقة جديدة".
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم تضمين إنشاء الصورة الرمزية والاستاد الافتراضي والأشياء البارزة في هذا التطبيق، وفقًا لما قاله كيكوتشي، الذي أعلن أيضًا أن "التطبيق" سيصدر هذا العام.