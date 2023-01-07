مانشستر سيتي يمكن جماهيره حول العالم من دخول ملعب الاتحاد من خلال "عالم افتراضي" (فيديو)

وستتيح الصور الرمزية والصور ثلاثية الأبعاد و"التعبيرات الأخرى الفريدة في "ميتافيرس" للاعبين التواصل بطريقة فريدة، وفقًا لنامي إيواموتو، كبير مخططي المنتجات في سوني.

ويتميز Proof of Concept أيضًا بإعادة إنشاءات افتراضية لإبرازات كبيرة من زوايا متعددة، مثل وجهات نظر اللاعبين الفرديين.

ويظهر مقطع فيديو نشره عملاق التكنولوجيا اليابانية أن سوني استخدمت فقط سبعة أجهزة استشعار لمراقبة الحركات وتسجيل اللقطات ولحجم البيانات من لاعبي مدينة مانشستر من أجل إنشاء الصورة الرمزية الخاصة بهم رقميًا في ميتافيرس.