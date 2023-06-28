ترتيب الدوري المصري: الزمالك يواصل سلسلة انتصاراته بالفوز على غزل المحلة

منح أحمد سيد (زيزو) المقدمة للزمالك بعد 15 دقيقة بعدما مهد له أحمد فتوح ركلة حرة غير مباشرة ليسدد بقوة من عند حدود منطقة الجزاء في مرمى حارس المحلة أحمد ميهوب.

وسجل مصطفى العش لاعب المحلة في الدقيقة 31 لكن الهدف لم يحتسب بسبب التسلل.

وغادر الحارس ميهوب في الاستراحة ليلعب محمود الحضري بدلا منه.

وأضاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعدما راوغ البديل الحضري وسدد كرة اصطدمت بمدافع المحلة محمد عبد الرازق (بازوكا) ودخلت إلى المرمى.

وظن شيكابالا أنه أضاف الهدف الثالث قبل تسع دقائق من النهاية لكن حكم الفيديو المساعد ألغى القرار بسبب التسلل.

وبعدها بدقيقتين، تدخلت تقنية الفيديو مجددا وألغت هدفا لمهاجم الزمالك الواعد ياسر علي بسبب التسلل بعدما حول عرضية شيكابالا في شباك المحلة.