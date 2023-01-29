الاتحاد يقهر الفيحاء ويتوج بطلاً لكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه (فيديو)

توج نادي الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2/0 على الاتحاد في النهائي اليوم الأحد.

وعلى ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض افتتح المهاجم المغربي التسجيل للاتحاد في الدقيقة الثالثة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من المهاجم البرازيلي رومارينيو.