الاتحاد يقهر الفيحاء ويتوج بطلاً لكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه (فيديو)
توج نادي الاتحاد بطلًا لكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2/0 على الاتحاد في النهائي اليوم الأحد.
وعلى ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض افتتح المهاجم المغربي التسجيل للاتحاد في الدقيقة الثالثة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من المهاجم البرازيلي رومارينيو.
ولعب الفيحاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 23 بعدما طرد الحكم لاعبه عبدالرحمن السفري بعد تدخله الخشن على طارق حامد.
ومنح الحكم الاتحاد ضربة جزاء بعد تدخل فلاديمير ستويكوفيتش على عبدالرزاق حمدالله داخل منطقة الجزاء.
لكن عبدالرحمن العبود أضاع الضربة بعدما سدد خارج المرمى.
وانتهى الشوط الأول على تقدم الاتحاد 1/0.
وعاد "حمدالله" وسجل الهدف الثاني له وللاتحاد في الدقيقة 48 من ضربة رأس بعد ضربة حرة لعبها إيغور كورونادو.
وهذا أول لقب للاتحاد في كأس السوبر السعودي، في حين لم يسبق أن فاز الفيحاء بلقب السوبر السعودي.
وشارك الاتحاد للمرة الرابعة في كأس السوبر السعودي، ولكنه فشل بتحقيق اللقب خلال نسخ 2013 و2017 و2018، في حين شارك الفيحاء لأول مرة.
والهلال أكثر نادٍ تتويجًا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب آخرها لقب النسخة الأخيرة مقابل لقبين للنصر، ولقب لكل من الأهلي، والشباب، والفتح.
وهذه المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها بطولة كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق.