بكاء إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي (فيديو)

بدا إمام عاشور، لاعب الأهلي، متأثرا بإصابته أمام الإسماعيلي، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتدخل عاشور على محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، ما أدى إلى إصابة اللاعبين، لكن يبدو أن إصابة عاشور كانت قوية.

وأظهر مقطع فيديو بكاء إمام عاشور بشدة، حيث أخفى دموعه بقميصه، قبل خروجه من المباراة على نقالة في الدقيقة 31.