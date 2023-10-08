بكاء إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي (فيديو)
إمام عاشور بكى بشدة وأخفى دموعه بقميصه، قبل خروجه على نقالة في الدقيقة 31
بدا إمام عاشور، لاعب الأهلي، متأثرا بإصابته أمام الإسماعيلي، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وتدخل عاشور على محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، ما أدى إلى إصابة اللاعبين، لكن يبدو أن إصابة عاشور كانت قوية.
وأظهر مقطع فيديو بكاء إمام عاشور بشدة، حيث أخفى دموعه بقميصه، قبل خروجه من المباراة على نقالة في الدقيقة 31.
وانتقل إمام عاشور من ميتيلاند الدنماركي إلى الأهلي في يوليو الماضي بعقد حتى يونيو 2028.
وصنع إمام عاشور 3 أهداف في 4 مباريات مع الأهلي.
وأنهى الأهلي الشوط الأول أمام الإسماعيلي متقدما 2/0، سجلهما بيرسي تاو وحسين الشحات في الدقيقتين 23 و38 على الترتيب.
واستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب بالفوز 4/0 على المصري البورسعيدي.
وبعد مواجهة الإسماعيلي سيلعب الأهلي مع سيمبا التنزاني، في بطولة السوبر ليغ الأفريقي.