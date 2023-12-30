ترتيب الدوري الإيطالي: جنوة يفرض التعادل على إنتر ميلان

افتتح إنتر التسجيل بعد 42 دقيقة عندما كان أرناوتوفيتش في المكان المناسب ليهز الشباك من كرة ارتدت من القائم بعد تسديدة مباشرة من نيكولو باريلا.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أدرك جنوة التعادل من ركلة ركنية حولها دراجوسين إلى داخل الشباك بضربة رأس أفلتت من يدي الحارس يان سومر.

وكان إنتر ميلان ضمن لقب بطل الشتاء لكن هذا التعادل عطل انطلاقة الفريق في الصدارة.