ترتيب الدوري الإيطالي: جنوة يفرض التعادل على إنتر ميلان
فرض جنوة التعادل 1-1 على إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، خلال مباراة في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة ليهدر إنتر ميلان نقطتين ثمينتين في صراع صدارة "السيريا آي".
وكان إنتر ميلان خسر في الجولة الماضية أمام ضيفه بولونيا 1 /2 ليتعثر للمباراة الثانية على التوالي
افتتح إنتر التسجيل بعد 42 دقيقة عندما كان أرناوتوفيتش في المكان المناسب ليهز الشباك من كرة ارتدت من القائم بعد تسديدة مباشرة من نيكولو باريلا.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أدرك جنوة التعادل من ركلة ركنية حولها دراجوسين إلى داخل الشباك بضربة رأس أفلتت من يدي الحارس يان سومر.
وكان إنتر ميلان ضمن لقب بطل الشتاء لكن هذا التعادل عطل انطلاقة الفريق في الصدارة.
وحصد إنتر ميلان نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس الوصيف، مقابل 20 نقطة لجنوه في المركز الثاني عشر.
وبإمكان يوفنتوس أن يضيق الخناق على إنتر ميلان في الصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه بضيفه بروما، يوم السبت.
ويحتل جنوة المركز 13 برصيد 20 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: