إنغرام يقود بليكانز لإسقاط كينغس

سجل براندون إنغرام 30 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وأرسل ست تمريرات حاسمة لزملائه ليقود نيو أورليانز بليكانز إلى قبل نهائي بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين داخل الموسم بعد فوزه 127-117 في دور الثمانية للبطولة الجديدة على مضيفه سكرامنتو كينغس الليلة الماضية.

وأضاف هربرت جونز 23 نقطة ويوناس فالانشيوناس 18 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة قبل أن يغادر الملعب لارتكابه خمسة أخطاء.

وسجل سي.جيه مكولوم 17 نقطة وأضاف تري ميرفي 16 نقطة بعد مشاركته كبديل لصالح نيو أورليانز الذي تغلب على سكرامنتو للمرة الثالثة هذا الموسم.

وسيلتقي بليكانز، المصنف الثالث في البطولة، مع الفائز من المصنف الأول لوس أنجليس ليكرز أو المصنف الرابع فينكس صنز يوم الخميس المقبل في قبل النهائي في لاس فيجاس.

وسيخوض ليكرز وصنز مباراة قبل النهائي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في لوس أنجليس.

وأحرز دي آرون فوكس 30 نقطة وأضاف دومانتاس سابونيس 26 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وأرسل عشر تمريرات حاسمة لزملائه للمصنف الثاني كينجس.

وهذه البطولة تقام ضمن الموسم الاعتيادي لدوري كرة السلة للمحترفين للمرة الأولى خلال موسم 2023-2024.