شباب الأهلي بطلًا لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه
توج شباب الأهلي دبي بطلا لدوري أدنوك للمحترفين بعدما قلب تأخره 0/1 أمام بني ياس إلى فوز 2/1، اليوم الأحد في الجولة الـ25 قبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.
وتقدم بني ياس بضربة رأس من ساشا ايفكوفيتش في الدقيقة 61.
وتعادل عزيزجون جانييف لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 70 بتسديدة يمينية قوية من خارج منطقة الجزاء.
ووقع يحيى الغساني الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب دوري أدنوك ويملك 54 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن العين والوحدة، وتتبقى لكل فريق جولة واحدة.
وهذا اللقب الثامن في تاريخ شباب الأهلي دبي في دوري أدنوك والرابعة في عصر الاحتراف الذي بدأ موسم 2008/2009.
ومن المقرر أن يلعب شباب الأهلي دبي مع عجمان في الجولة الأخيرة في حين يلعب الوحدة مع بني ياس يوم الجمعة 26 مايو.
وفي مباراة العين والوصل تقدم آداما ديالو للوصل في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتصدى خالد سيف السناني حارس الوصل لضربة جزاء سددها لابا كودجو فودوه في الدقيقة 22.
ولعب الوصل بـ10 لاعبين بعد طرد ألكسندر فاسيلجيفيتش في الدقيقة 28.
وتعادل بندر محمد الأحبابي للعين في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له وللعين من ضربة حرة قوية في الدقيقة 74.
لكن فابيو دي ليما تعادل للوصل من ضربة جزاء في الدقيقة 90.
ويملك العين 49 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث مقابل 45 نقطة للوصل في المركز الرابع.
غير أن جوناتان سانتوس سجل هدفا للعين في الدقيقة 90+12 ليفوز العين 3/2.
ويملك العين 51 نقطة في المركز الثاني مع الوحدة.