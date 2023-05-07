شباب الأهلي بطلًا لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه

توج شباب الأهلي دبي بطلا لدوري أدنوك للمحترفين بعدما قلب تأخره 0/1 أمام بني ياس إلى فوز 2/1، اليوم الأحد في الجولة الـ25 قبل الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم بني ياس بضربة رأس من ساشا ايفكوفيتش في الدقيقة 61.

وتعادل عزيزجون جانييف لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 70 بتسديدة يمينية قوية من خارج منطقة الجزاء.

ووقع يحيى الغساني الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب دوري أدنوك ويملك 54 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن العين والوحدة، وتتبقى لكل فريق جولة واحدة.

وهذا اللقب الثامن في تاريخ شباب الأهلي دبي في دوري أدنوك والرابعة في عصر الاحتراف الذي بدأ موسم 2008/2009.

ومن المقرر أن يلعب شباب الأهلي دبي مع عجمان في الجولة الأخيرة في حين يلعب الوحدة مع بني ياس يوم الجمعة 26 مايو.