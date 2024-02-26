ترتيب الدوري الإسباني: مودريتش يقود ريال مدريد لفوز صعب على إشبيلية
رفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة
قاد الكرواتي لوكا مودريتش، فريقه ريال مدريد إلى الفوز على إشبيلية 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 81.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق جيرونا صاحب المركز الثاني.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: