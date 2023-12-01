الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يقدم طعنا بعد خصم نقاط من رصيده

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من هذا الشهر إن إيفرتون اعترف بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة خلال جلسة الاستماع.

وكانت العقوبة الناتجة هي الأكبر من نوعها منذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصف إيفرتون خصم النقاط الذي أدى إلى تراجع النادي من المركز 14 في الترتيب إلى منطقة الهبوط بأربع نقاط بأنه لا يتناسب مع المخالفة وظالم.

واحتج مشجعو إيفرتون على العقوبة خلال الخسارة 3-صفر أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي حيث رفع الآلاف من المشجعين لافتات وردية اللون في ملعب جوديسون بارك كتب عليها "فاسد" تحت شعار الدوري الإنجليزي قبل دخول الفريقين للملعب.

وفي الأسبوع الماضي حلقت لافتة احتجاجية أطلقتها رابطة مشجعي إيفرتون المعروفة باسم (1878) كتب عليها "الدوري الإنجليزي الممتاز = فاسد" فوق ملعب الاتحاد يوم السبت الماضي خلال تعادل مانشستر سيتي 1-1 مع ليفربول.

وسيحل إيفرتون ضيفا على نوتنغهام فورست غدا السبت.