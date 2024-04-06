الهلال يقترب من حسم لقب الدوري السعودي بالفوز على الخليج

واحتاج الهلال سبع دقائق فقط ليفتتح التسجيل بعد أن وضع صالح الشهري الكرة في الشباك مستغلا خطأ فادحا من حارس الخليج في تمرير الكرة إلى أحد زملائه بالمنطقة ليسدد مهاجم الضيوف الكرة بلمسة واحدة في الشباك الخالية.

لكن المصري محمد شريف مهاجم الخليج رد بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من فابيو مارتينز قابلها شريف بضربة رأس متقنة سكنت شباك ياسين بونو حارس الهلال.

وأسفر ضغط الهلال أخيرا عن تسجيل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من الاستراحة عندما مرر سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش كرة بينية ضربت دفاع الخليج ووصلت إلى مالكوم الذي سدد أرضية متقنة في الشباك من وضع انفراد.

وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة وتمكن مالكوم من إضافة الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة بعد تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد قابلها البرازيلي بتسديدة مباشرة رائعة من مسافة قريبة.

وبعد أن تناوب لاعبو الهلال على إضاعة العديد من الفرص لتسجيل هدف الرابع، حصل عبد الله الحمدان على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد عرقلته من حارس الخليج، ليتقدم الحمدان ويضع الكرة بنفسه في الشباك بطريقة رائعة بعد ثلاث دقائق.

ورفع الهلال رصيده بالانتصار 20 تواليا في الدوري إلى 77 نقطة ليحافظ على فارق 12 نقطة مع النصر ثاني الترتيب الذي فاز بصعوبة 1-صفر على ضمك في مباراة أقيمت في نفس التوقيت، مع تبقي سبع مباريات حتى نهاية الموسم.

وتوقفت مسيرة الخليج بدون خسارة عند ست مباريات، فاز ثلاث مرات وتعادل مثلها، ليتوقف رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع.