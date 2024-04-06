الهلال يقترب من حسم لقب الدوري السعودي بالفوز على الخليج
سجل الهلال هدفين في كل شوط ليحقق الفوز 4-1 على مضيفه الخليج ويقترب من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
واحتاج الهلال سبع دقائق فقط ليفتتح التسجيل بعد أن وضع صالح الشهري الكرة في الشباك مستغلا خطأ فادحا من حارس الخليج في تمرير الكرة إلى أحد زملائه بالمنطقة ليسدد مهاجم الضيوف الكرة بلمسة واحدة في الشباك الخالية.
لكن المصري محمد شريف مهاجم الخليج رد بهدف التعادل بعد دقيقتين فقط بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر من فابيو مارتينز قابلها شريف بضربة رأس متقنة سكنت شباك ياسين بونو حارس الهلال.
وأسفر ضغط الهلال أخيرا عن تسجيل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من الاستراحة عندما مرر سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش كرة بينية ضربت دفاع الخليج ووصلت إلى مالكوم الذي سدد أرضية متقنة في الشباك من وضع انفراد.
وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة وتمكن مالكوم من إضافة الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة بعد تمريرة عرضية من سعود عبد الحميد قابلها البرازيلي بتسديدة مباشرة رائعة من مسافة قريبة.
وبعد أن تناوب لاعبو الهلال على إضاعة العديد من الفرص لتسجيل هدف الرابع، حصل عبد الله الحمدان على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد عرقلته من حارس الخليج، ليتقدم الحمدان ويضع الكرة بنفسه في الشباك بطريقة رائعة بعد ثلاث دقائق.
ورفع الهلال رصيده بالانتصار 20 تواليا في الدوري إلى 77 نقطة ليحافظ على فارق 12 نقطة مع النصر ثاني الترتيب الذي فاز بصعوبة 1-صفر على ضمك في مباراة أقيمت في نفس التوقيت، مع تبقي سبع مباريات حتى نهاية الموسم.
وتوقفت مسيرة الخليج بدون خسارة عند ست مباريات، فاز ثلاث مرات وتعادل مثلها، ليتوقف رصيده عند 34 نقطة في المركز التاسع.
لابورت يقود النصر لفوز صعب على ضمك قبل مواجهة الهلال
في المباراة الثانية سجل إيمريك لابورت هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود النصر لفوز صعب 1-صفر على مضيفه ضمك اليوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر المحلية.
وأحبط ضمك ضيفه النصر، الذي سدد في العارضة قرب النهاية، طوال المباراة وبدا فريق النجم كريستيانو رونالدو مشتتا قبل مواجهة غريمه الهلال في الدور قبل النهائي لكأس السوبر السعودية في الإمارات.
وبعد شوط أول شهد القليل من الفرص الخطيرة نشط النصر في بداية الشوط الثاني بعد نزول ساديو ماني أولا وبعد ذلك زميله رونالدو وكاد أن يهز الشباك في مناسبتين.
وترك ماني بصمته على الفور بعد نزوله إذ مرر كرة طولية الى مشاري النمر وضعته أمام المرمى لكنه سدد بجوار القائم.
بينما سدد عبد الرحمن غريب في العارضة في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من رونالدو.
ورفع النصر رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني مقابل 77 للهلال المتصدر. ويحتل ضمك المركز الثامن برصيد 35 نقطة.
إيبانيز ينقذ الأهلي في التعادل 1-1 مع الوحدة
أنقذ روجر إيبانيز الأهلي بعشرة لاعبين في التعادل 1-1 مع مضيفه الوحدة في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة.
وكان الأهلي الفريق الأخطر خلال الشوط الأول لكنه افتقد لدقة اللمسة الأخيرة لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا.
وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، بدا أن الأهلي سيدفع ثمن الفرص التي أهدرها قبل الاستراحة عندما اهتزت شباكه بتسديدة عبد العزيز نور من مسافة قريبة.
وتعقدت الأمور على الأهلي قرب النهاية، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لعبد الباسط هندي في الدقيقة 79، لكن الفريق الضيف لم يستسلم وأدرك التعادل في الدقيقة 83 بضربة رأس لعبها إيبانيز.
وبهذا التعادل، يصل الأهلي إلى النقطة 52 في المركز الثالث، بفارق خمس نقاط أمام الاتحاد حامل اللقب ويرتفع رصيد الوحدة إلى 31 نقطة في المركز 12.