كورتوا يؤكد غيابه عن يورو 2024

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد، عدم مشاركته بشكل رسمي في بطولة أمم أوروبا المقبلة "يورو 2024" مع منتخب بلاده، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وكان كورتوا قد تعرض للإصابة بالرباط الصليبي قبل بداية الموسم الجاري، 2023/2024، وتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال كورتوا في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء: "بسبب الإصابة، لن أشارك في بطولة أمم أوروبا المقبلة، يجب أن أكون جاهزا بنسبة 100% أولاً، لذلك من الأفضل ألا أضع تاريخا محددا لعودتي للملاعب".