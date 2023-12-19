كورتوا يؤكد غيابه عن يورو 2024
أكد البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد، عدم مشاركته بشكل رسمي في بطولة أمم أوروبا المقبلة "يورو 2024" مع منتخب بلاده، بسبب الإصابة التي يعاني منها.
وكان كورتوا قد تعرض للإصابة بالرباط الصليبي قبل بداية الموسم الجاري، 2023/2024، وتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.
وقال كورتوا في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء: "بسبب الإصابة، لن أشارك في بطولة أمم أوروبا المقبلة، يجب أن أكون جاهزا بنسبة 100% أولاً، لذلك من الأفضل ألا أضع تاريخا محددا لعودتي للملاعب".
وأضاف: "إذا كنت محظوظاً فيمكنني لعب مباراة أخرى في مايو المقبل، لكن لا يمكنك أبداً أن تكون جاهزاً بنسبة 100% لبطولة كبيرة مثل اليورو".
كورتوا كان قد أعلن في وقت سابق أن مدة تعافيه من الإصابة سوف تستغرق من 7 إلى 9 أشهر على الأكثر، وقد يعود للتدريبات في شهر مايو المقبل.
ولم ينجح الحارس البلجيكي في المشاركة مع "الميرنغي" خلال أي مباراة في الموسم الجاري، وذلك بسبب تعرضه للإصابة قبل أيام قليلة من بداية الموسم.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو من العام المقبل، عن مواجهات نارية بين المنتخبات الكبرى في القارة العجوز، حيث يتواجد المنتخب البلجيكي ضمن المجموعة الخامسة مع سلوفاكيا، ورومانيا، والمتأهل من الملحق B.