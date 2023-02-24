مشجع حاول الاعتداء على حارس إشبيلية فتلقى درسًا قاسيا (فيديو)
تعرض الصربي ماركو دميتروفيتش حارس مرمى إشبيلية لهجوم من أحد جماهير أيندهوفن، في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الفريقين في ملحق الدوري الأوروبي.
وشهدت نهاية المباراة التي أقيمت في هولندا، وانتصر فيها أيندهوفن رغم خروجه من البطولة، مشهدا مثيرا، فقد تعرض حارس إشبيلية لهجوم من الخلف بعد أن ركض أحد مثيري الشغب في الملعب وحاول ضرب الحارس الدولي الصربي الذي سيطر على المشجع وطرحه أرضًا، وعندها فقط تدخل رجال الأمن وأخذوا المهاجم بعيدًا عن الملعب!
ودخل دميتروفيتش في معركة مع المشجع الهولندي بينما ركض زملاؤه في إشبيلية نحوه أمام رجال الأمن الذين لم يتدخلوا في المعركة التي حسمها الحارس الصربي بنفسه.
ولكن في غضون ذلك تمكن الحارس من السيطرة على المشجع المثير للشغب والدفاع عن نفسه، بينما انتشرت صور الحادث غير المسبوق في جميع أنحاء أوروبا على الفور، وستكون معجزة إذا لم تتم معاقبة أيندهوفن بشدة على هذا التصرف من أحد مشجعيه وعلى ملعبه.
لكن من الجيد أن يخرج ماركو من هذا الحادث دون أن يصاب بأذى، ولم يكن خائفًا على الرغم من أنه لا يعرف ما إذا كان المهاجم مسلحًا.
ودميتروفيتش البالغ عمره 31 عاما كان ضمن تشكيلة صربيا في مونديال قطر 2022 ويدافع عن مرمى إشبيلية منذ 2021 بعد أربع سنوات في إيبار الإسباني. كما دافع عن ألوان ألكوركون وتشارلتون أثليتيك وأوجبيست وكرفينا زفيزدا وخاض 19 مباراة مع المنتخب الوطني الصربي.
وسجل لوك دي يونغ وفابيو سيلفا هدفين متأخرين ليفوز أيندهوفن على إشبيلية 2-صفر في إياب الملحق المؤهل لدور الستة عشر للدوري الأوروبي، لكن هذا لم يكن كافيا حيث تأهل النادي الإسباني بالفوز 3-2 في مجموع المباراتين.
وحقق الفريق الإسباني ستة ألقاب مجتمعة في كأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي كان آخرها في 2020.