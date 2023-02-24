مشجع حاول الاعتداء على حارس إشبيلية فتلقى درسًا قاسيا (فيديو)

وشهدت نهاية المباراة التي أقيمت في هولندا، وانتصر فيها أيندهوفن رغم خروجه من البطولة، مشهدا مثيرا، فقد تعرض حارس إشبيلية لهجوم من الخلف بعد أن ركض أحد مثيري الشغب في الملعب وحاول ضرب الحارس الدولي الصربي الذي سيطر على المشجع وطرحه أرضًا، وعندها فقط تدخل رجال الأمن وأخذوا المهاجم بعيدًا عن الملعب!

ودخل دميتروفيتش في معركة مع المشجع الهولندي بينما ركض زملاؤه في إشبيلية نحوه أمام رجال الأمن الذين لم يتدخلوا في المعركة التي حسمها الحارس الصربي بنفسه.

ولكن في غضون ذلك تمكن الحارس من السيطرة على المشجع المثير للشغب والدفاع عن نفسه، بينما انتشرت صور الحادث غير المسبوق في جميع أنحاء أوروبا على الفور، وستكون معجزة إذا لم تتم معاقبة أيندهوفن بشدة على هذا التصرف من أحد مشجعيه وعلى ملعبه.