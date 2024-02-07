بعدما أثار الغضب.. ميسي يشارك في مباراة إنتر ميامي وفيسيل كوبي (فيديو)
شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي من على مقاعد البدلاء في المواجهة الودية لفريقه إنتر ميامي الأمريكي ضد فيسيل كوبي، خاصة بعدما أثار غضبا في المباراة السابقة ضد فريق هونغ كونغ.
وأثار غياب ميسي عن الملعب جدلا وسخطا، الأمر الذي دفع مدرب المنتخب الأمريكي، جيراردو "تاتا" مارتينو، إلى الاعتذار وطلب التفهم، في إشارة إلى الخطورة البدنية التي ينطوي عليها ضمه هو ولويس سواريز، الذي لم شارك أيضا في المباراة.
وخاض إنتر ميامي المباراة على الاستاد الوطني في طوكيو أمام فيسيل كوبي، الذي كان يضم في صفوفه حتى العام الماضي نجم برشلونة السابق أيضا، آندريس إنييستا.
وجاء ميسي ضمن قائمة البدلاء في البداية، قبل أن يشارك مع انطلاق الشوط الثاني، وقدم أداء مميزا وتمريرات متقنة لزملائه.
وكان ميسي قد صرح أمس، أنه تحسن بدنيا قبل ودية طوكيو.