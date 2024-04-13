وصمة عار.. نجم فرنسا يتهم مبابي بخيانة سان جيرمان في مباراة برشلونة

لا يزال الجدل محتدما في أوساط الصحف الفرنسية، حول أداء نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني، الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفاز نادي برشلونة في ملعب حديقة الأمراء بباريس، معقل "البي آس جي" (3 ـ 2) في مباراة ظهر فيها مبابي بوجه شاحب جدا، وحصل على تقييم (3/10) في أغلب الصحف والمواقع العالمية التي تناولت المباراة بالاهتمام.

ولم يظهر مبابي بالشكل الذي انتظره منه مدربه الإسباني لويس إنريكي ومشجعو النادي الباريسي، ليواصل إثارة الجدل والأسئلة حول حقيقة تخليه عن النادي، قبل نهاية عقده في 30 يونيو 2024، وقبل نهاية مشوار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت بعض الصحف الفرنسية والأوروبية إلى إن "مبابي وصل بالفعل إلى ريال مدريد، قبل أن يستكمل استحقاقاته مع سان جيرمان، لقد كشف أداؤه في المباريات الأخيرة وتعامله مع النادي ومع المحيطين به داخل الفريق الحقيقة التي لم تعد خافية على أحد."

وفشل مبابي، الذي أصبح انتقاله إلى ريال مدريد بصفة رسمية مسألة وقت لا أكثر، في إحداث الخطر على خط دفاع برشلونة، ورغم مرور ثلاثة أيام على المواجهة، لا يزال النجم الفرنسي في قلب عاصفة من الاتهامات بالتخلي عن البي آس جي قبل الأون.

وقال نجم منتخب فرنسا السابق كريستوف دوغاري، في تعليقه على أداء مبابي: "لم يبلغ المستوى المطلوب تماما، ولسوء الحظ استمر الأمر عدة أسابيع، لن أهاجم لاعب كرة القدم؛ لأن الأمر سهل للغاية، لقد شاهد الجميع مباراة برشلونة، وكان مبابي كئيبا، لقد أظهر أسوأ ما في كرة القدم في تلك الليلة، وأسوأ سلوك يمكن أن يتمتع به لاعب كبير، أنا لا أتحدث عن أي لاعب، ولكن عن لاعب في مستواه. لاعب على مستوى عالٍ."